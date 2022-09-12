賞月新姿勢…中國「露營公園」興起 今年市場將達528億

許多民眾趁著中秋假期去露營，親近大自然。（新華社）

今年中秋假期，中國民眾已經不再局限於在城市中「舉杯邀明月」，而是選擇露營+賞月的玩法。有人就近到城市露營公園，也有人選擇以森林為朋。這樣的露營生活成為賞月新姿勢，許多人願意埋單。

香港 文匯報報導，在內蒙古呼倫貝爾草原上，巴特爾一早起床就忙著為今天預定蒙古族傳統美食奶桶烤肉的客人們準備食材。在奶桶烤肉封口並小火烤製的一個半小時期間，遊客們可隨著巴特爾去體驗射箭、騎馬，亦可在草原上漫步。

在內蒙古大興安嶺，一群北京 遊客來次賞月，「當中秋圓月懸掛於深邃的深林夜空，自然萬象皆於此，這便是最特別的賞月方式」。2015年，大興安嶺全面停止天然林商品性採伐，這裡露營基地獨具的森林系風格，便成為遊客追尋的「綠野奇跡」。

在馬蜂窩旅遊網站上，對露營消費決策因素的調查顯示，「營地位置」以86.1%的絕對優勢成為影響露營消費的首要因素，「特色體驗」以52.3%的比例超過「配套設施」等條件成為影響露營消費決策的又一重要因素。

2022年來，中國文化和旅遊界積極探索用新產品、新玩法、新理念展示露營新業態。在疫情 防控常態化情況下，以「家門口的旅行」、親近自然野趣為特點的城市周邊露營，成為一種全新的旅遊生活體驗形式。

據天眼查顯示，中國現有4.7萬家露營相關企業，其中近一半在1年之內成立。「2022年中國露營市場專題洞察」預測，2022年露營市場規模將達到人民幣528億元（約76億美元），2030年將會有2.1億人參與到泛露營活動中。

內蒙古呼和浩特城郊一夜間興起無數城市露營公園，收費以餐位計數，涵蓋食材酒類套餐、露營設備、燒烤工具等。中秋假期露營公園迎來「微醺經濟」，一杯酒精含量不高的雞尾酒或鮮釀啤酒、浪漫的煙花、輕鬆的音樂，在月夜下的歡聚。