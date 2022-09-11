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中國1千年以上古樹有10745株 5千年以上是這5株

記者陳言喬／即時報導
被稱為世界最古老的銀杏，有5千年歷史的山東省莒縣浮來山定林寺銀杏樹。（百度百科）
被稱為世界最古老的銀杏，有5千年歷史的山東省莒縣浮來山定林寺銀杏樹。（百度百科）

中國國家林業和草原局生態保護修復司日前公佈第二次中國全國古樹名木資源普查，調查範圍內的古樹名木共計508.19萬株。當中樹齡1千年以上的有10745株，5千年以上的有5株。

新華社報導，中國全國綠化委員會辦公室、住房和城鄉建設部、國家林草局9日聯合召開新聞發佈會，林業和草原局生態保護修復司司長張煒表示，古樹名木是森林資源中的瑰寶，具有重要的生態、歷史、文化、科學、景觀和經濟價值。

經全國普查結果顯示，普查範圍內的古樹名木共計508.19萬株，包括散生122.13萬株和群狀386.06萬株；分佈在城市的有24.66萬株，分佈在鄉村的有483.53萬株。古樹名木中，古樹121.4865萬株、名木5235株、古樹且名木1186株，數量較多的樹種有樟樹、柏樹、銀杏、松樹、國槐等。

中國全國散生古樹的樹齡主要集中在100至299年間，共有98.75萬株。1000年以上的古樹有10745株，5000年以上的古樹有5株。

本次普查範圍覆蓋31個省（區、市）和新疆生產建設兵團，不包括自然保護區和東北、內蒙古、西南、西北等地的國有林區以及台灣和香港澳門特別行政區。

他說，通過本次資源普查，基本查清了全國古樹名木資源本底狀況，建立了古樹名木資源管理檔案和資料庫。下一步會加強古樹名木的保護和管理，推進古樹名木掛牌保護，實施古樹名木搶救復壯，加快推進古樹名木保護法制建設，展開古樹名木保護專題宣傳，保護好中華大地上的古樹名木資源。

被列為中國5千年以上的古樹有哪些也備受網友關注，網友找出三株5千年古樹，第一株是陝西省黃陵軒轅廟的黃陵古柏。據傳為軒轅黃帝親手所植，雖經歷了5000餘年的風霜，幹壯體美、枝葉繁茂，樹冠覆蓋面積達178平方米，由於世界上再無別的柏樹比它年代久遠，英國人稱它是「世界柏樹之父」。

第二株是河南嵩陽書院大將軍柏。嵩陽書院內有古柏三株，現存兩株，人稱大將軍柏，為漢武帝劉徹在西漢元封六年（前110年）游嵩岳時所封，有「華夏第一柏」的美譽。

第三株是山東省莒縣浮來山定林寺銀杏樹，樹高24.7米，幹圍15.7米，它是世界上最古老的銀杏樹，已被列入「世界之最」和「世界金氏紀錄大全」。

樹齡5千年以上的中國古樹之一的河南省嵩陽書院大將軍柏。（百度）
樹齡5千年以上的中國古樹之一的河南省嵩陽書院大將軍柏。（百度）
樹齡5千年以上的大陸古樹之一的陝西省黃陵軒轅廟的黃陵古柏。（自然之聲）
樹齡5千年以上的大陸古樹之一的陝西省黃陵軒轅廟的黃陵古柏。（自然之聲）

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