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神14航天員太空過中秋 吃月餅、啖親手種植的生菜

中國新聞組／北京11日電
神舟14號航天員陳冬、劉洋、蔡旭哲在中國太空站過中秋節。 （視頻截圖）
神舟14號航天員陳冬、劉洋、蔡旭哲在中國太空站過中秋節。 （視頻截圖）

中秋節團圓日，中國航天員則首次在太空中度過，他們咬一口漂浮在空中的月餅，享用一頓別開生面的節日大餐，特別是吃上了自己親手種植的太空生菜；而在火星上的「天問一號」則給月球上的「玉兔二號」發信，兩人互相打氣也互祝中秋佳節快樂。

綜合媒體報導，在10日晚播出的中秋晚會上，三名航天員向全球華人送上了來自太空的中秋禮物和問候。此次中秋晚會以一首「銀河中的星星」致敬中國航天人。伴著音樂，「神14」乘組揮手致意，劉洋向地面隔空送上一顆星星，這顆「幸運星」「穿過」舞台上的「浩瀚星空」，來到表演者手中。歌曲結束後，三名航天員通過視頻向全球華人送上了「中秋快樂」的祝福。

神舟14號航天員吃自己種出來的新鮮蔬菜。（視頻截圖）
神舟14號航天員吃自己種出來的新鮮蔬菜。（視頻截圖）

這是中國人首次在太空過中秋節。在太空中賞月是什麼感受？據報導，陳冬說，「我們在太空站看到的月亮，與地面相比，可以在白天去拍攝月亮，而且因為沒有大氣及雲的干擾和影響，在太空站看到的月亮更加明亮，更加透徹」，陳冬也說，在太空站中，每天可以欣賞到16次月升月落。

在太空站中吃月餅格外有趣，陳冬為了追逐月餅的畫面，讓太空站裡充滿了歡笑。與此同時，地面支持人員在中秋節與航天員們天地共同舉行節日會餐，共享同款太空蓮蓉餡月餅。神14乘組進入太空站後種植的生菜種子，已長出葉片，航天員們也吃上了太空中最奢侈的新鮮青菜。

航天員在軌吃什麼餡的月餅？答案是蓮蓉。（取材自微博）
航天員在軌吃什麼餡的月餅？答案是蓮蓉。（取材自微博）

另據央視報導，在火星的「天問一號」給了玉兔二哥發信，信中指羨慕玉兔，「月球上有好多我們中國的航天器，我在火星這邊沒啥熟人，旁邊飛過的航天器都說外語，真期待能有小伙伴來陪我呀。」「玉兔二號」回信勸「天問一號」別著急，指國家正在論證火星取樣返回，不久的將來就會有小伙伴去火星作陪。

太空 火星 華人

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