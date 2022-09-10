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中倡中秋「就地過節」 連假首日公路旅客年減逾三成

記者黃雅慧／即時報導
中秋連假又遇上疫情升溫，中國多地政府倡導就地過節，呼籲民眾減少出行群聚。（中新社）
中秋連假又遇上疫情升溫，中國多地政府倡導就地過節，呼籲民眾減少出行群聚。（中新社）

中國新一波嚴峻疫情碰上中秋連假，使得中國多地政府倡導「就地過節」，避免群聚。也因此，中秋連假首日，出行的民眾數量明顯減少。據中國交通運輸部10日數據，全國公路客運預計發送旅客1750萬人次，較上月增長11.82%，較2021年中秋節首日下降35.26%，較2020年中秋國慶假期日均下降63.03%。

交通運輸部數據還顯示，中國全國水路預計發送旅客52萬人次，較上月增長43.29％，與2021年中秋相較則下降3.54％，並較2020年下降64.71％。

此外，據國鐵集團消息，9日，全國鐵路共發送旅客592.1萬人次，開行旅客列車7340列。10日，全國鐵路預計發送旅客625萬人次，計劃加開旅客列車317列。

另外，有報告顯示，根據7日以前的客票預訂情況，中秋小長假期間中國國內航線平均票價約人民幣636 元，較去年同期下降近20%，比今年端午小長假的平均票價下降近29%。

此前，受到疫情多點散發，多地在節前發布訊息倡導民眾減少出行，就地過節，暫緩返鄉。如北京、南京、無錫、泰安、臨沂、泉州、雲南、建德、懷化、牡丹江、莆田仙遊等多地均表示，提倡就地過節。河南洛陽、商丘、方城等多地發布《致在外老鄉的一封信》，呼籲非必要不返鄉。

疫情 北京 河南

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