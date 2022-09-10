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政治局會議預告：20大再修黨章 強化習近平在黨內領導地位

特派記者陳政錄／北京10日電
去年7月1日，慶祝中國共產黨成立100周年大會在北京天安門廣場隆重舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平發表重要講話。（新華社資料照片）
去年7月1日，慶祝中國共產黨成立100周年大會在北京天安門廣場隆重舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平發表重要講話。（新華社資料照片）

中共總書記習近平昨主持中共中央政治局會議，研究擬提請19屆七中全會討論的文件，包括中共20大政治報告稿、中共黨章修改稿、中共中紀委工作報告稿等。會議稱，要把中共20大政治報告確定的重大理論觀點和戰略思想寫入黨章，體現馬克思主義中國化時代化最新成果。這代表中共將在20大再次修改黨章。

據了解，黨章修改內容主要涉及把習近平在19大後提出的政治主張寫入，並進一步強化習近平在黨內的領導地位。港媒報導，有分析認為，「兩個確立」（確立習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位；確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位）可能加入黨章。

據新華社，中共中央政治局昨舉行會議，研究擬提請中共19屆七中全會討論的19屆中央委員會向中共第20次全國代表大會的報告稿（中共20大政治報告稿）、「中國共產黨章程（修正案）」稿、19屆中央紀律檢查委員會向中共20大的工作報告稿，審議「19屆中央政治局貫徹執行中央八項規定情況報告」、「關於黨的19大以來整治形式主義為基層減負工作情況的報告」。

中共20大政治報告稿、黨章修正案、中紀委工作報告稿，根據這次會議討論的意見修改後，將提請中共19屆七中全會討論。

會議稱，這次徵求意見過程中，各地各部門各方面和中共19大代表、新選出的中共20大代表對20大政治報告稿和黨章修正案稿，提出許多建議。

會議認為，中共20大是在關鍵時刻召開的重要大會，要科學審視當今世界和當代中國發展大勢，從新的時代條件出發，針對改革發展面臨的新形勢新任務，從戰略全局規劃部署。在「習核心」領導下，開創中國特色社會主義新局面。

此外，要把中共20大報告確立的重大理論觀點和戰略思想寫入黨章，體現馬克思主義中國化時代化最新成果。會議還研究了其他事項。

中共19屆七中全會預定10月9日舉行，中共20大也將於10月16日在北京登場，中共20大閉幕後將舉行中共20屆一中全會，選出中共中央政治局委員、政治局常委等新一屆中共領導層。

中共 習近平 北京

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