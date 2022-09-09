我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

時代的見證：英國新聞頭版致敬的伊麗莎白二世

英特爾CEO傳透露真實想法：中國5年內不會攻打台灣

中共20大前換將 王強接掌北部戰區

記者廖士鋒／綜合報導
習近平(左)向北部戰區司令員王強(右)頒發命令狀。（新華社）
習近平(左)向北部戰區司令員王強(右)頒發命令狀。（新華社）

中共20大前，再添一位上將，由中共總書記習近平向北部戰區司令員王強頒發命令狀，此消息也表示空軍出身的王強已經接掌北部戰區。

來源：YouTube

據中國國防部官網，中共中央軍委晉升上將軍銜儀式8日在北京八一大樓舉行，由中共中央軍委副主席張又俠主持晉銜儀式，上午11時許，中共中央軍委副主席許其亮宣讀了中央軍委主席習近平簽署的晉升上將軍銜命令，習近平向晉升上將軍銜的北部戰區司令員王強頒發命令狀，表示祝賀。王強則向習近平、參加儀式的解放軍高階將領敬禮。

公開資料顯示，這是2022年解放軍第二度晉升上將，此前在1月21日，一口氣晉升7名上將，分別是北部戰區政治委員劉青松、中部戰區司令員吳亞男、中部戰區政治委員徐德清、陸軍政治委員秦樹桐、海軍政治委員袁華智、火箭軍司令員李玉超以及武警部隊政治委員張紅兵。

此次王強以「北部戰區司令員」身分晉升為上將，也表示北部戰區司令員已不再由李橋銘擔任。王強長期在空軍服役，曾任原濟南軍區空軍航空兵某師師長、原濟南軍區空軍副參謀長，2014年7月晉升空軍少將軍銜，2018年9月消息顯示，他晉升西部戰區副司令員，2020年則被媒體披露已晉升中將。

中共 習近平 解放軍

上一則

港餐廳「殖民時代炸魚薯條」菜品惹議 港人斥噱頭離譜

下一則

香港影視御用女王 羅蘭曾扮演超過60次

延伸閱讀

中國20大前換將 王強接任北部戰區司令員並晉升上將

中國20大前換將 王強接任北部戰區司令員並晉升上將
普亭見栗戰書：下周與習近平會面 烏俄戰爭後首聚首

普亭見栗戰書：下周與習近平會面 烏俄戰爭後首聚首
烏俄戰爭以來首次 習近平和普亭下周中亞會面

烏俄戰爭以來首次 習近平和普亭下周中亞會面
普習下周在中亞先會 拜習最快年底碰面

普習下周在中亞先會 拜習最快年底碰面

熱門新聞

凱爾收到的相簿中，包括20多張疑為日軍在中國屠殺百姓的照片。相簿上標註了上海。(凱爾提供)

日軍屠殺中國人新照現世 血腥相簿藏「千刀萬剮」暴行

2022-09-01 23:03
張男與妻子口角憤而殺害，將遺體埋在後院。(取材自半島都市報／受訪者供圖)

殺妻埋後院 狠夫蓋樓重壓15年 對外謊稱妻私奔

2022-09-03 16:41
上海地鐵女乘客只穿著內衣的影片在網上流傳。（取材自微博）

上海地鐵驚現內衣女劈叉擺拍 沒戴口罩露屁股 3人被行拘

2022-09-02 19:19
成都一名獨居老人生前存了不少錢財，過世後，村委的工作人員清理遺物。（視頻截圖）

成都獨居老人死後留20多萬現金 家人清理遺物竟大笑

2022-09-07 11:00
黃竣鋒驚傳8月29日在深圳餐廳遭砍3刀，他身材健美，曾獲「亞洲先生競選」季軍。（取材自微博）

「追龍」男星黃竣鋒深圳遭砍 臉皮整片掉下恐毀容

2022-09-04 10:17

圖輯╱徒手挖、擔架抬 四川地震已46人遇難

2022-09-05 11:50

超人氣

更多 >
直播／英國女王駕崩 王儲查理繼位為國王

直播／英國女王駕崩 王儲查理繼位為國王
快白金漢宮半小時 內閣早知女王病情 英相接過紙條面露難色

快白金漢宮半小時 內閣早知女王病情 英相接過紙條面露難色
德州夫婦20萬元買下閒置20年空屋 意外發現屋內都是寶

德州夫婦20萬元買下閒置20年空屋 意外發現屋內都是寶
英女王駕崩 新國王查理三世：我與我的家人最悲傷時刻

英女王駕崩 新國王查理三世：我與我的家人最悲傷時刻
直播／英媒主播穿全黑 報導女王身體最新狀況

直播／英媒主播穿全黑 報導女王身體最新狀況