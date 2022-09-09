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瀘定防疫只出不進、拒社會力量賑災 挨批本末倒置

中國新聞組／北京9日電
瀘定地震已造成86人死亡，目前救災工作仍在進行中。圖為消防員正在過河。(取材自環球人物雜誌)
瀘定地震已造成86人死亡，目前救災工作仍在進行中。圖為消防員正在過河。(取材自環球人物雜誌)

四川瀘定規模6.8地震，累計至8日12時，已造成86人死亡、270多人受傷，還有數十人失聯。為確保受災群眾和救援人員身體健康和生命安全，瀘定縣、海螺溝全域實施臨時管控，人員和車輛「只出不進」，暫不接受社會救援力量參與搶險救災。但此舉卻引發爭議，不少網友認為，做法本末倒置，有違「人命至上」的救援態度。

香港01報導，發生地震災情的瀘定縣，隸屬四川省甘孜藏族自治州管轄。9月7日，甘孜藏族自治州衛健委工作人員回應稱，「甘孜州應對新冠肺炎疫情應急指揮部公告（第23號）」確是應急指揮部發布，目前當地只出不進，不接受社會力量救援，若想捐贈物資可與甘孜州慈善總會和紅十字會聯絡。目前瀘定縣地震通過州紅十字會、州慈善總會已接收捐款1億餘元。

該工作人員表示，目前，甘孜州疫情防控形勢還比較嚴峻，這樣做也是為更好地防控疫情，救災現場有核酸檢查保障組，對於參與救援人員，可保障開展每日一次核酸檢測。

8月30日0時至9月3日24時，甘孜州新增5例新冠肺炎確診個案，及2例無症狀感染者。新增確診病例均為外省返州人員。

四川省社會力量參與防災減災救災統籌中心相關負責人日前指出，目前未發現有缺物資的情況，指消防救援力量已第一時間抵現場，所以參與救援的社會力量已趨於飽和。

央視新聞報導，截至7日8時，參與救援的解放軍和武警部隊、公安特警、消防救援、森林消防、應急安全生產、醫療救援、交通通信電力等各類救援力量已達10058人、直升機9架。各類救援隊伍分區組織搜救，逐村逐戶開展拉網式排查，確保不漏一戶、不漏一人，不放棄一絲希望。

另在康定中橋排起長龍，各界群眾挽起袖子為傷員踴躍捐血。由國家衛生健康委調派的近200名緊急醫學救援隊隊員和專家以最快速度開展轉運和救治，最大限度減少人員傷亡。目前，各醫院已收治傷員246人，衛生防疫等工作也已展開。

災區安置部分，截至7日17時30分，地震災區共設置安置點124個，集中安置2萬餘人。其中，甘孜州設置安置點44個、集中安置1.7萬餘人，雅安市設置安置點80個、集中安置0.5萬餘人。

國務院國資委表示，有關央企已累計投入搶險人員3000餘人、各類搶險裝備和車輛1400餘台（輛），65家企業捐款11.68億元，全力支持抗震救災和儘快恢復災區生產生活秩序。

四川瀘定發生6.8級強震，多處聯外交通中斷，救援人員前進磨西鎮驚險救援受困群眾。...
四川瀘定發生6.8級強震，多處聯外交通中斷，救援人員前進磨西鎮驚險救援受困群眾。（新華社）
在四川瀘定縣磨西鎮共和村，消防員護送一群被困遊客離開。（取自封面新聞）
在四川瀘定縣磨西鎮共和村，消防員護送一群被困遊客離開。（取自封面新聞）

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