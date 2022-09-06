四川強震後 中國國家航天局急調10餘顆衛星馳援災區

四川甘孜州瀘定縣6.8級地震災後5日19時的遙感影像圖。（取材自央視新聞）

9月5日12時52分，四川甘孜州瀘定縣發生6.8級地震 。央視新聞報導，當日13時02分，中國國家航天局對地觀測與數據中心第一時間就啟動民商衛星應急響應機制，緊急協調中國資源衛星應用中心及多家商業公司，調度高分三號01/02/03星、高分一號D星、高景一號等10餘顆衛星對地震災區緊急成像。

其中高分三號衛星於當天19時11分成像獲取到震區SAR影像並第一時間分發給中國國家減災中心、中國地震局地震預測研究所、四川高分中心及當地應急部門和單位，應急部門和單位拿到數據後第一時間進行分析得到了災區的受損情況。

報導稱，後續，中國國家航天局將持續調度民商衛星支持四川瀘定地震防災減災救災工作，為災情研判決策提供空間信息支持。

另，6日12時19分，中國在西昌衛星發射中心使用長征二號丁運載火箭，成功將遙感三十五號05組衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道。該衛星主要用於科學試驗、國土資源普查、農產品估產及防災減災等領域。