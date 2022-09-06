我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英國首相特拉斯：「抗中鐵娘子」要面臨哪些難題？

四川強震後 中國國家航天局急調10餘顆衛星馳援災區

四川強震後 中國國家航天局急調10餘顆衛星馳援災區

記者林則宏／即時報導
四川甘孜州瀘定縣6.8級地震災後5日19時的遙感影像圖。（取材自央視新聞）
四川甘孜州瀘定縣6.8級地震災後5日19時的遙感影像圖。（取材自央視新聞）

9月5日12時52分，四川甘孜州瀘定縣發生6.8級地震。央視新聞報導，當日13時02分，中國國家航天局對地觀測與數據中心第一時間就啟動民商衛星應急響應機制，緊急協調中國資源衛星應用中心及多家商業公司，調度高分三號01/02/03星、高分一號D星、高景一號等10餘顆衛星對地震災區緊急成像。

其中高分三號衛星於當天19時11分成像獲取到震區SAR影像並第一時間分發給中國國家減災中心、中國地震局地震預測研究所、四川高分中心及當地應急部門和單位，應急部門和單位拿到數據後第一時間進行分析得到了災區的受損情況。

報導稱，後續，中國國家航天局將持續調度民商衛星支持四川瀘定地震防災減災救災工作，為災情研判決策提供空間信息支持。

另，6日12時19分，中國在西昌衛星發射中心使用長征二號丁運載火箭，成功將遙感三十五號05組衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道。該衛星主要用於科學試驗、國土資源普查、農產品估產及防災減災等領域。

約兩小時前，6日10時24分，中國在酒泉衛星發射中心使用快舟一號甲遙十六運載火箭，成功將微厘空間一號S3/S4試驗衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道。

9月6日10時24分，中國在酒泉衛星發射中心成功將微厘空間一號S3/S4試驗衛星...
9月6日10時24分，中國在酒泉衛星發射中心成功將微厘空間一號S3/S4試驗衛星發射升空。（新華社）

地震

上一則

四川瀘定6.8強震至少65死 路面像波浪抖動 當局啟一級救災

延伸閱讀

四川貓熊媽媽遇強震帶2孩狂奔 嚇壞呆愣原地畫面曝光

四川貓熊媽媽遇強震帶2孩狂奔 嚇壞呆愣原地畫面曝光
四川瀘定6.8強震至少65死 路面像波浪抖動 當局啟一級救災

四川瀘定6.8強震至少65死 路面像波浪抖動 當局啟一級救災
網瘋傳「大旱後大震」說法 地震前一天 四川綿竹飛鳥滿天

網瘋傳「大旱後大震」說法 地震前一天 四川綿竹飛鳥滿天

四川規模6.8地震 印證了「大旱之後必有大震」？

四川規模6.8地震 印證了「大旱之後必有大震」？

熱門新聞

凱爾收到的相簿中，包括20多張疑為日軍在中國屠殺百姓的照片。相簿上標註了上海。(凱爾提供)

日軍屠殺中國人新照現世 血腥相簿藏「千刀萬剮」暴行

2022-09-01 23:03
中國無人機日前進入台外島金門烈嶼防區，低飛到崗哨前拍攝。（取材自微博）

胡錫進：台軍開了第一槍 兩岸將出現實彈互射新空間

2022-08-30 23:45
美國駐北京大使伯恩斯貼出的排隊篩檢照，引起不少討論。（圖／截自伯恩斯推特@USAmbChina）

美國大使在上海排隊做核酸 照片引發瘋傳熱議

2022-09-01 08:45
張男與妻子口角憤而殺害，將遺體埋在後院。(取材自半島都市報／受訪者供圖)

殺妻埋後院 狠夫蓋樓重壓15年 對外謊稱妻私奔

2022-09-03 16:41
上海地鐵女乘客只穿著內衣的影片在網上流傳。（取材自微博）

上海地鐵驚現內衣女劈叉擺拍 沒戴口罩露屁股 3人被行拘

2022-09-02 19:19
黃竣鋒驚傳8月29日在深圳餐廳遭砍3刀，他身材健美，曾獲「亞洲先生競選」季軍。（取材自微博）

「追龍」男星黃竣鋒深圳遭砍 臉皮整片掉下恐毀容

2022-09-04 10:17

超人氣

更多 >
只因多看了兩眼？紐約皇后區華裔夫婦散步遭重擊

只因多看了兩眼？紐約皇后區華裔夫婦散步遭重擊
圖輯╱徒手挖、擔架抬 四川地震已46人遇難

圖輯╱徒手挖、擔架抬 四川地震已46人遇難
英國第3位女首相特拉斯 接下柴契爾以來最艱困任期

英國第3位女首相特拉斯 接下柴契爾以來最艱困任期
暴雨來襲 紐約今明嚴防淹水

暴雨來襲 紐約今明嚴防淹水
阿湯就是愛玩命…「不可能的任務」最新畫面嚇壞觀眾

阿湯就是愛玩命…「不可能的任務」最新畫面嚇壞觀眾