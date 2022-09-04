中秋防疫 中多地倡不返鄉 若返鄉須提前報備 違者依法究責

中國多地爆發疫情，為避免在下周中秋節假期人流頻繁下傳入疫情，多地近日發布「致在外老鄉的一封信」，呼籲民眾非必要不返鄉。圖為示意圖。（歐新社資料照片）

中國多地爆發疫情 ，為避免在下周中秋節假期人流頻繁下傳入疫情，多地近日發布「致在外老鄉的一封信」，呼籲民眾非必要不返鄉，也有多地要求返鄉要提前報備，違者會被依法追究；對於節假期間的走親訪友、聚會聚餐，多地提倡控制在10人以下。

綜合媒體報導，因應中國多地爆發疫情，隨著中秋及中國「十一」連假臨近，近期不少地方發布針對返鄉出遊的防疫提醒。

如河南 多地發布「致在外老鄉的一封信」，倡導中秋假期非必要不返鄉，其中河南鄧州市在信中提到，「跨區域往返流動，接觸人員複雜，感染風險增大，希望您近期暫緩返鄉，盡量留在當地賞月過中秋。」

河北大名縣在「致大名在外老鄉的一封信」提到，為減少返鄉流動帶來傳播風險，倡議在外的老鄉，特別是身處西藏、海南、新疆等爆發疫情地方，「近期非必要不返大，為家鄉疫情防控做出自己應有貢獻。」

黑龍江七台河市新興區還發布倡議書，倡議機關幹部和企事業單位工作人員帶頭居家過節，勸導在外親友盡量在當地過節，避免旅途風險。

多地對於中秋假期民眾跨省返鄉出遊，要求抵離時要有核酸檢測 陰性證明，及出發前提前報備。如河南宜陽縣表示，身處中高風險地區的河南洛陽籍在外務工人員，返鄉必須提前報備，不報備會造成嚴重後果及將依法處理。

湖南省針對中秋假期發布通知，要求民眾抵湘前最少提前一天報備，抵達後需查驗48小時內核酸檢測陰性證明，及要三天二檢。對不主動報備或隱瞞行蹤者，依法依規追究。

甘肅省也發布通告，所有來甘返甘者需提前三天報備，未提前報備者須在落地後12小時內完成報備。

對於中秋出行，上海市提醒，低風險區人員可持48小時核酸陰性證明离滬，其他人員离滬持72小時核酸陰性證明。

對於節假期間的走親訪友、聚會聚餐，各地也有相關提醒。例如，河北曲周縣提倡家庭聚會聚餐等控制在10人以下；廣東揭陽提倡家庭聚會聚餐等控制在10人以下；河南宜陽則要求所有大型活動在特殊時期超過30人必須報備。

而受疫情影響，暑期旺季7月1日至8月31日，全國鐵路累計發送旅客4.4億人次，是自2014年以來的最低水平。