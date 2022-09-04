成都核酸系統崩潰 民眾冒雨排數小時反成群聚 官方「深感愧疚」

四川成都「封城」防疫，四天要進行四輪全員核酸檢測，但核酸檢測系統出現異常，許多民眾排隊多時也無法做檢測，民怨升高，官方出面道歉。（歐新社）

人口逾2000萬的成都自1日起按下暫停鍵，並進行全市全員核酸檢測 。不過，因新啟用的核酸檢測系統不給力，連兩天崩了，導致民眾排隊數小時仍無法做檢測，被迫待在原地冒雨「罰站」，民怨四起。成都官方昨對此亂象表示「深感愧疚」並道歉。無獨有偶，貴州省核酸檢測系統昨天也出現約4個小時用戶無法登錄的系統異常，雲上貴州大數據公司為此致歉。

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成都市1到4日進行全市全員四輪核酸檢測，但2日下午開始核酸檢測系統出現異常，民眾排數小時都無法做檢測，檢測點頓時變成了「大型群聚現場」，大批民眾在雨夜裡「罰站」，甚至有人因此發生爭執，情況混亂，民眾抱怨連連。

中國編劇李亞玲在微博 發文表示，2日晚間從7點多排隊檢測核酸，到深夜近11點都沒做成。當地志工稱「因今天新換的系統故障掃不起碼，要四、五分鐘才能掃一個碼」，而10點後成都開始下雨，「很多人還穿著短袖短褲，而且都沒帶傘，冷得瑟瑟發抖」。有民眾貼文稱「4點排到接近9點，前進了20米」，「這要是有個陽，排隊3小時，全軍覆沒了」。

面對民怨高漲，成都市政府昨天下午出面道歉。據「成都發布」稱，2日下午至晚上，成都全市核酸檢測系統出現異常致檢測進度緩慢。「雨夜風涼，群眾長時間排隊，一線檢測人員辛苦堅守，我們感同身受、焦急萬分、深感愧疚，誠懇接受社會批評，向全市人民表示最真誠的歉意」。下一步將採取錯峰核酸檢測採樣、強化系統運行監控等措施。

當地輿論指，這次惹禍的，是剛換裝的「東軟全場景疫情 病原體檢測資訊系統」（東軟核酸檢測系統），此系統2日在成都啟用後不斷發生故障。不少成都市民在網路留言批評東軟，即使東軟隨後發布「澄清」聲明，仍被不少市民指為在「甩鍋」。

東軟集團發布的聲明稱，系統響應延遲、卡頓等現象與公司的核酸檢測系統軟件無關，3日13時系統再次無法進行訪問的原因是網絡故障。並強調該公司系統已在17個省、120多個地市應用，禁得起考驗。

相較於東軟，負責貴州核酸檢測系統的雲上貴州大數據公司大方致歉。極目新聞報導，3日，貴州省核酸檢測系統出現異常，導致用戶無法登陸。故障於中午12點40左右出現，技術人員抓緊時間恢復檢測系統，已自當日16時起逐步恢復。