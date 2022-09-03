20本日曆記錄孫女成長 網感動：妳是奶奶的每件大事

王佳慧和奶奶感情深厚。(視頻截圖)

「佳慧高考 」「佳慧的錄取通知書來了(西南科技大學)」「佳慧上大學去了」、「我和佳慧擦玻璃」，這是一個奶奶在日曆簿上的紀錄，在孫女人生的每一個特殊日子，她都會記下孫女的點點滴滴；近日，這些日曆被孫女發布在網上後，感動了眾多網友：「沒提一個愛字，卻滿篇都是愛！」

成都商報報導，近期一段由一張張照片組成的視頻在網路上流傳，每張照片都是一頁日曆，時間從2020年7月到2022年2月，很多時間節點都是孫女的重要時刻，比如高考、分數出爐、收到錄取通知書等，還有孫女什麼時候去學校、什麼時候回家等等。

上傳這段視頻的是四川西南科技大學大三學生王佳慧，她從小和奶奶住在一起，兩人感情深厚。「奶奶的每一句紀錄都在說著愛我。」

內容包括2020年7月7日，「佳慧高考」；2020年7月8日，「佳慧考完」；2020年8月23日，「佳慧的錄取通知書來了(西南科技大學)」；2020年9月10日，「我和山城小學的老師們過教師節，佳慧上大學去了」；2021年3月7日，「佳慧10：00多到校」；2022年2月10日，「佳慧拿上駕駛證了」，展示了奶奶在一頁頁日曆上記錄下的有關她的點滴。

這段視頻感動了眾多網友，也有網友發了這些日曆的部分照片，並配文「奶奶記錄在日曆中的愛，沒提一個愛字，滿篇都是愛」，還有人說，「看得我眼淚都要出來了，偉大的愛」「妳是奶奶的每一件大事」。

據報導，王佳慧說她發現奶奶的日曆是一次偶然的機會。暑假期間，她回到青海西寧老家，在家無聊，便翻看擺放在桌上的日曆簿，翻著翻著，就看到日曆上出現自己的名字，還有更多關於「佳慧」的紀錄，頓時感動得無以復加。

王佳慧表示，奶奶以前是一名小學數學老師，素有在日曆上記事的習慣，「但沒想到她的紀錄裡會有那麼多關於我的事情，我特別感動。」王佳慧因為父母在外地上班，從小在爺爺奶奶身邊長大。在她不到十歲時，爺爺生病去世，她便由奶奶一人照顧，直到考上大學她才第一次離開家鄉，和奶奶分開。

報導指，王佳慧的奶奶名叫鐵有梅，今年76歲，聲音洪亮，身體硬朗。鐵奶奶說，她從王佳慧出生到現在，已經記錄了20個年頭，一年一本日曆。孫女上大學後，鐵奶奶一個人在家，偶爾也會翻翻日曆，回憶和孫女共同度過的時光。她每天最期待的，就是孫女的微信 或者電話。