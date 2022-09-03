買平板進智慧班 家長：花錢搶名額 校方被批「吃相難看」

多地家長反映學校以家長談話、家長會等方式，告知購買學校指定平板電腦並學習教輔，才能進入「平板智慧班」。（取材自頂端新聞）

開學伊始，山西、湖南、四川等地傳出以購買平板電腦分班，不少家長反映學校告知購買學校指定平板電腦並學習教輔，便能進入「平板智慧班」，價格在5000到9000元不等。

來源：YouTube

頂端新聞報導，更有老師告知家長，平板班即重點班，上課以及課餘學習教輔皆在平板上完成，與普通班級學習內容更加豐富。有家長抱怨學校要價頗高，但為孩子學習不得不繳費，也有家長承認平板班裡確實學習成績和氛圍相對其他班更好。

「孩子中學就讀四川廣元市某中學時，老師曾告知花5000元購買一台平板和教輔軟件，即可進入平板班，不買的單獨分一班。」為了孩子的學習，四川的李女士繳費購買了學校指定平板。然而李女士與孩子交談中發現，老師日常僅通過平板布置作業或完成習題，「三年過去孩子升上高中，老師又通知說初中的平板不能升級，高中需要花費同樣價格再購買一台。」

李女士曾質疑教育資源達不到公平，「什麼樣的平板電腦5000元僅用三年呢？但為了孩子能進入智慧班，我只能花錢買名額。」

長沙市長郡某中學家長張女士也稱：「新初一入學時，班主任告知進入學校『平板信息班』必須購買指定平板電腦，校方多次暗示，信息班有區別於普通班，「為了不想讓孩子落後於其他人，我們家長就繳費購買了，但初中三年內斷繳費則就需要退出班級，家長肯定是怕換環境對孩子有影響，所以硬著頭皮交錢，感覺像是『綁架消費』。」

另有網友稱：「親戚孩子今年在鄭州 市64中上七年級，學校稱買聯想平板電腦可以進智慧班（重點班），價格為9800元，質疑為何學校要這麼多錢？」

對此，鄭州市中原區教育局 回復稱回應稱，該局已責成學校盡快將所有費用如數退還家長。

網民對此也批評，「吃相難看」、「教育局平時的監督毫無作用嗎」、「什麼高級板子啊9800，真夠狠的」。

不過，也有家長對平板智慧班予以肯定，有家長表示：「2019年孩子作為初一新生入學，入學分班考試後，校方表示成績排名前100名的可以進入平板班，班裡學習氣氛還是很濃厚的，今年初升高孩子確實考試成績也不錯。」

目前，已有省份開始嚴禁強製或變相購買平板。今年8月，湖南省進一步加強2022年治理教育亂收費工作，其中就包括嚴禁各級各類學校強制或變相強制學生購買平板電腦等。