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103歲中共開國少將楊永松病逝北京 1955年授銜將帥全離世

中國新聞組／上海2日電
中共開國少將楊永松1日病故，享壽103歲。（取材自南方網）
中共開國少將楊永松1日病故，享壽103歲。（取材自南方網）

楊永松將軍親友表示，中共開國少將、前北京軍區工程兵政委楊永松因病醫治無效，1日中午在北京逝世，享壽103歲。\

來源：YouTube

澎湃新聞報導，公開資料顯示，楊永松，廣東大埔人，1919年出生，1930年加入中共青年團，次年參加中國工農紅軍，1936年入黨。他歷任紅12軍101團文書、紅1軍團3師3團收發、2師政治部技術書記，參加了中央蘇區反「圍剿」和長征。

抗日戰爭時期，楊永松歷任八路軍115師343旅685團政治處技術書記、師直政處教育幹事、師政治部秘書、師直政處教育股長、特務團政治處主任、師政治部秘書長、教導2旅5團政治處主任。1944年入延安中央黨校學習，後任抗大總校秘書科科長。抗戰期間，楊永松參加了著名的平型關戰役、忻口會戰。楊永松歷任東北民主聯軍政治部副秘書長、第四野戰軍戰車師政委。

中共建政後，楊永松歷任華北軍區裝甲兵政治部主任，北京軍區工程兵副政委、政委。他於1955年被授予少將軍銜，曾獲三級八一勳章、二級獨立自由勳章、二級解放勳章、一級紅星功勳榮譽章。

楊永松逝世後，目前健在的中共開國將軍僅存四人，他們基本都是在紅軍時期就參加革命，平均年齡已在100歲以上。目前1955年首批授銜的中共開國少將已全部離世。

自1955年至1965年間，中國共授予或晉升10名元帥、10名大將、57名上將、177名中將和1360名少將。這些人一般被統稱為「開國將帥」。

目前，「開國將帥」群體中，元帥、大將、上將、中將均已辭世，健在的四名老將軍均為中共開國少將。

報導說，健在的四名中共開國少將中， 1961年授銜的有1人，1964年授銜的有3人。其中， 1961年授銜的健在少將是：江西省軍區前政委張力雄。1964年授銜的健在少將分別是：烏魯木齊軍區前副司令員王扶之、前總參謀部砲兵部部長文擊、軍事醫學科學院前院長涂通今。

上述四名開國將軍中，年齡最小的是出生於1923年的前烏魯木齊軍區副司令員王扶之。

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