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成都封城 逾2000萬人「原則居家」 連4天全員核酸

記者賴錦宏、葉文義／綜合報導
四川成都市民1日在核酸檢測點進行核酸檢測。(中通社)
四川成都市民1日在核酸檢測點進行核酸檢測。(中通社)

繼上海之後，中國又有1座超過2000萬人口的城市按下暫停鍵，進入靜態管理。因新冠疫情升溫，四川省成都市1日宣布，從1日晚6時起全體居民原則居家，非必要不離蓉，形同「封城」。「封城令」一出，許多民眾忙著上街搶購民生物資。

來源：YouTube

據財新網報導，8月25日，成都報告一起健身館游泳館相關的本土群聚疫情；28日單日新增染病者破百；31日又新增染病者157例。25日以來，累計報告陽性感染者766例。

成都市衛健委主任楊小廣9月1日指出，成都此輪疫情處於上升階段，傳播速度快、隱匿傳播多，病例活動分散，風險場所廣泛。

成都官方1日宣布，1日至4日展開全市全員核酸檢測，1日晚6時起全體居民原則居家；確有特殊需要，憑24小時內核酸陰性證明離開；每戶居民每天可安排1人憑24小時內核酸陰性證明，外出一次採買。

除了保障生活和城市運行的水電油氣、通訊、環衛、糧油肉菜供應等公共服務類企業，以及具備閉環生產條件、承擔重要生產任務的工業企業，其餘企業均居家辦公。

當地公共交通、地鐵營運也進行調整，承擔城市運行或防疫等工作的民眾，憑24小時核酸陰性證明乘坐。「封城令」也導致成都雙流和天府兩大機場的中國國內航班受影響，1日取消1000多個航班，占比逾七成。

「封城令」宣布後，大批成都市民趕到超市或市場搶購民生物資，一位住在青羊區的民眾說，超市裡大排長龍，很多貨架都是空的，臨近的麵包店內存貨也被搶購一空。據官方資料，去年末成都市常住人口為2119.2萬人。

此外，深圳1日也升級防疫管控，繼羅湖、福田、龍華、龍崗四區實施臨時管控後，南山區也宣布全域實行管控措施。即日起，深圳所有跨市公共交通線路臨時取消。

封城 疫情 防疫

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