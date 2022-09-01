監管風波／前景看淡？ 蘋果悄悄放棄滴滴董事席

蘋果向滴滴投資10億美元，是這家叫車服務公司股東之一。(路透)

中國叫車服務公司滴滴去年6月違逆官方心意逕赴美國首次公開發行股票（IPO）遭到監管，至今尚未走出風波；彭博報導指出，蘋果 公司（App le）一名副總裁已悄悄離開滴滴董事會。而中美上月26日達成「審計監管合作協定」，在美上市的中概股企業可望解除退市危機。路透引述消息人士稱，美國對中概股公司審計檢查，阿里巴巴與京東是首波審查對象。

據了解，蘋果向滴滴投資 10億美元後，蘋果負責公司發展的副總裁佩里卡（Adrian Perica）在2016年加入滴滴董事會。蘋果執行長庫克當時曾表示，此舉是一項「重大財務投資」。

但滴滴遭到監管後，App從中國的行動商品下架，不僅無法成長，市值也蒸發超過八成。滴滴5月表示，將從紐約證券交易所下市。上個月，北京官方對滴滴罰款逾人民幣80億元（約12億美元），結束歷時一年的調查。蘋果這兩年來並無重大投資，在經濟不穩的情況下，布局更加審慎。

對於佩里卡辭去董事，滴滴網站對此只發布一句話的消息：「蘋果負責公司發展的副總裁佩里卡已辭去滴滴董事一職」，蘋果對此不予評論。

至於美國上市公司會計監督管理委員會（PCAOB）已決定從9月開始，對中概股公司進行審計檢查；路透引述三名熟知內情的消息人士稱，中國電商龍頭阿里巴巴與京東，以及餐飲公司百勝中國都已獲通知，將成為首批接受美方審計監管的中概股企業。

消息人士並說，分別負責阿里巴巴、京東及百勝中國等三家公司會計作業的事務所：資誠（PwC）、德勤（Deloitte）與畢馬威（KPMG）也都已接獲審計監管的通知。

阿里巴巴、京東、百勝中國和中國證監會都沒有回應路透的置評請求。