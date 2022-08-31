封閉半年的上海校園9月1日復課 220萬學生排隊做核酸

上海校園封閉近半年後，9月1日開學恢復校園上課，教師與學生都得出具陰性核酸證明才得入校園，連日來排隊做核酸的人潮從早到晚。（取材自周到上海）

上海中小學在實體課停課近半年後，9月1日下學期開學並恢復正常上課。但所有家長都焦頭爛額，除了填寫一堆防疫 資料，最麻煩的是要人擠人慢慢排隊做核酸，排隊「做核酸」又成上海街頭的一景。

綜合「澎湃新聞」與「周到上海」報導，9月1日上海約有220萬名學生（其中中小學生165萬名、幼兒55萬名）迎來開學開園日。

上海今年上半年爆發嚴重疫情 ，中小學自3月12日起暫停實體課程，全部改為線上教學，在闊別校園近半年後，9月1日重返校園。

但為做好防疫措施，各項防疫要求繁複，包括所有師生員工返校前14天自我健康觀察和返校前3天2次核酸檢測 。學生要填報自己和同住人的隨申碼、行程碼和三天兩檢的核酸報告；要上傳最近重新申領的核酸碼；要填好14天自我健康觀察表；暑假期間離開上海的學生還需上交離滬資訊登記表等。

開學後中小學校、托幼機構師生員工還需持24小時內核酸檢測陰性報告進校（園），因此師生需要在每日離校前錯峰完成1次核酸採樣。

由於大家都集中在9月1日進校園，整個上海兩天前就出現排隊做核酸的人潮。「昨晚帶著娃去社區做核酸，沒想到隊伍排得一眼望不到頭」。「為了錯峰，我今天一早帶著娃去24小時核酸亭，沒想到也已經排起了長龍……」一名家長說。

一名張女士家長表示，她的小朋友今年上幼稚園，老師在班級群裡給每位家長發了一份開學準備文件，尤其強調要在8月29日—8月31日3天內給學生完成3天2檢，並上傳核酸檢測結果。