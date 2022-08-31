36歲青島小伙1小時疊出27層紙牌屋 打破金氏紀錄

田瑞在一小時內搭建27層紙牌屋。（取材自紫牛新聞）

青島小伙近日打破了老美保持的「一小時內搭建最高紙牌屋」的金氏世界紀錄，將成績由26層刷新至27層。

揚子晚報報導，36歲的田瑞表示，自己從來不認為很有天賦，也不想通過打破紀錄來證明異於常人，而是想告訴自己，努力堅持一切皆有可能。

田瑞說，「搭建紙牌屋和蓋房子是很相似的，達到一定高度後，每再高一層，難度都要成倍增加。」他說，紙牌屋不能像蓋房子那樣打地基，雖然自己只把記錄從26層刷新到了27層，但也足足耗費了三年時光。

田瑞曾經是一名魔術師，2013年，他在工作中接觸到同為表演項目的平衡術，日復一日的練習中，田瑞逐漸掌握一些較為「離譜」的平衡，比如用一個支點撐起正在運行的冰箱，高超的技藝幫助他登上了央視。

隨後的兩、三年裡，田瑞打破兩項金氏世界紀錄，用6個小時，堆疊出2米高的硬幣雕塑 ；在12個小時之內，完成世界上最高的紙杯塔堆疊，高度達到10.08米。2015年開始他逐漸接觸到紙牌搭建建築，直到2019年，他決定對老美創下的26層紀錄發起挑戰。

據報導，在挑戰紀錄之前，田瑞的紙牌搭建作品就已相當驚人，例如用1萬2000張撲克牌搭出一座冰雪城堡；用8800張撲克牌搭出天壇；用1萬張撲克牌搭建出一座大本鐘；用1萬2000張撲克牌搭建出帕德嫩神廟……

田瑞表示，在堆疊過程中，每一層都要兼顧多個方向重心的垂直，哪怕呼吸頻率錯位這樣細小的失誤都會導致整個建築轟然倒塌，前功盡棄。「因為真的是太難了，我練習了兩年多後，就想過要放棄，後來是一群網友鼓勵了我。」

報導稱，去年底，田瑞成為了一名B站UP主，在網上分享自己的作品和想法，得到大量網友的支持和鼓勵。這讓田瑞更加堅信自己做的事情是有意義的，「這三年的堆疊過程，我磨掉了自己急躁的脾氣，人也變得很淡定。」

田瑞透露，在練習中自己最高搭建出30多層的紙牌屋，不過挑戰過程中，自己搭了27層後便選擇了見好就收。「如果27層的紀錄被別人打破的話，我還是有信心能再把紀錄拿回來的。」