我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉槍殺紐約外賣郎嚴志文 赫希6頁遺書曝光

日本「經營之聖」稻盛和夫去世 享耆壽90歲

不鏽鋼「遼寧艦」能下水、起飛 山東爸花3年為兒打造

中國新聞組／北京30日電
航母模型上停滿了「飛機」。（取材自上游新聞）
航母模型上停滿了「飛機」。（取材自上游新聞）

中國山東煙台一名父親送給孩子的「玩具」，近日在網路火了。這名父親花費三年時間，巧手打造不鏽鋼「遼寧艦」航母模型，不僅能下水，甲板上的「飛機」還能起飛，精緻程度讓許多網友驚嘆。

上游新聞報導，任先生以前是一名焊接工，網傳影片中他的兒子開心地站在一艘航母模型旁，「甲板」上整齊陳列著二、三十架不同型號的「飛機」，只見小男孩手中拿著遙控器，飛機被升降台緩緩送到甲板上再快速起飛，十分逼真帥氣。

「飛機」從模型甲板上起飛。（取材自上游新聞）
「飛機」從模型甲板上起飛。（取材自上游新聞）

任先生表示自己從小就是軍事迷，「小時候就喜歡買飛機、坦克的海報貼在家裡，遼寧艦航母出來之後，可把我激動壞了，心裡萌生復刻遼寧艦模型的想法。」

2012年他開始嘗試自己製作不鏽鋼工藝品，除了航空母艦模型，還做過坦克、飛機模型等模型。

據報導，任先生耗時三年才打造出這艘長136公分、寬40公分、高50公分的不鏽鋼「航母」，他透露僅製作艦體部分，就耗費了半年時間，最後成功通過了水上航行測試，總算「實現了我兒子的夢和我兒時的夢。」

任先生表示，一開始他僅僅只是把幾塊零件拼接在一起，但為了讓細節更逼真，他學著自己畫圖設計，還買了好幾個市面上的模型研究。但他不想做一個只能看的模型，心想「要是可以運轉就更好了」，為此他還去圖書館參考航母相關書籍，「包括我後面做坦克模型，都會先查資料。」

任先生製作的航母模型。（取材自上游新聞）
任先生製作的航母模型。（取材自上游新聞）

遼寧艦 圖書館

上一則

香港樓價指數連跌兩月 創兩年半來新低

下一則

共軍駐港部隊輪防 換上最先進直20直升機

延伸閱讀

小S錄影前壓力大到失眠 躺著讓化妝師化妝

小S錄影前壓力大到失眠 躺著讓化妝師化妝
5月部署來首次 美軍的黎波里號兩棲攻擊航母進入南海

5月部署來首次 美軍的黎波里號兩棲攻擊航母進入南海
飛機供應不足 推高租賃率

飛機供應不足 推高租賃率
虎虎生風 山東動物園老虎一掌擊碎玻璃 遊客逃散

虎虎生風 山東動物園老虎一掌擊碎玻璃 遊客逃散

熱門新聞

中國國家海關總署公布，自31日起0時起，取消對出入境人員核酸檢測訊息、既往感染情況、疫苗接種日期的申報要求。圖為上海機場邊檢站。(取自澎湃新聞)

8/31起 中國取消出入境核酸檢測申報

2022-08-25 09:18
在美購房的愛國大V司馬南，目前被禁言。（取材自微博）

美買房惹議…傳司馬南想持綠卡出境 登機被攔

2022-08-23 11:00
任志強身著囚衣，和其他獄友一同做著木工，表情有些凝重。（取材自推特）

因言獲罪判18年「中國前地產大亨」任志強入獄照首曝光

2022-08-23 20:02
中國最高人民法院外觀。（百度）

中學者：中國可依法緝拿海外台獨分子

2022-08-28 09:41
澳洲華裔記者成蕾。（Getty Images）

前澳籍中媒記者成蕾獄中生活曝光 4人輪睡1床

2022-08-25 09:54
2000年雪梨奧運，葉釗穎（右）接到命令，故意在準決賽中輸給另名中國代表龔智超（中）。龔智超之後在決賽中擊敗丹麥好手馬丁（Camilla Martin）。(Getty Images)

中國前羽球球后葉釗穎：曾被迫在奧運賽事放水

2022-08-27 16:41

超人氣

更多 >
布碌崙中餐廳抓賊 華裔輔警、店主反被拘

布碌崙中餐廳抓賊 華裔輔警、店主反被拘
租房詐騙盛行 看穿這4陷阱 不當冤大頭

租房詐騙盛行 看穿這4陷阱 不當冤大頭
爾灣華生開學第一天 車庫遭洗劫一空 車都被開走

爾灣華生開學第一天 車庫遭洗劫一空 車都被開走
法拉盛華女疑遭亞裔刺斃 蒙面男曾換裝出入

法拉盛華女疑遭亞裔刺斃 蒙面男曾換裝出入
阿提米絲1號引擎出問題取消發射 下次發射機會在9月2日

阿提米絲1號引擎出問題取消發射 下次發射機會在9月2日