不鏽鋼「遼寧艦」能下水、起飛 山東爸花3年為兒打造

航母模型上停滿了「飛機」。（取材自上游新聞）

中國山東煙台一名父親送給孩子的「玩具」，近日在網路火了。這名父親花費三年時間，巧手打造不鏽鋼「遼寧艦 」航母模型，不僅能下水，甲板上的「飛機」還能起飛，精緻程度讓許多網友驚嘆。

上游新聞報導，任先生以前是一名焊接工，網傳影片中他的兒子開心地站在一艘航母模型旁，「甲板」上整齊陳列著二、三十架不同型號的「飛機」，只見小男孩手中拿著遙控器，飛機被升降台緩緩送到甲板上再快速起飛，十分逼真帥氣。

「飛機」從模型甲板上起飛。（取材自上游新聞）

任先生表示自己從小就是軍事迷，「小時候就喜歡買飛機、坦克的海報貼在家裡，遼寧艦航母出來之後，可把我激動壞了，心裡萌生復刻遼寧艦模型的想法。」

2012年他開始嘗試自己製作不鏽鋼工藝品，除了航空母艦模型，還做過坦克、飛機模型等模型。

據報導，任先生耗時三年才打造出這艘長136公分、寬40公分、高50公分的不鏽鋼「航母」，他透露僅製作艦體部分，就耗費了半年時間，最後成功通過了水上航行測試，總算「實現了我兒子的夢和我兒時的夢。」