重慶官民築「血肉長城」萬人鏖戰5天4夜撲滅山火

重慶人用身軀鑄成縉雲山的防火長城，藍色的頭燈是上山的隊伍。（取材自微博）

極端高溫 與乾旱，重慶自本月17日起發生18宗森林火災，當地官民迅速組織起如「血肉長城」的撲救力量。其中，北碚區歇馬鎮的山火 ，山上是來自全國各地救援人員不顧危險滅火，山下有數萬市民志願向山上運送物資做後盾。在1.4萬人鏖戰五天四夜阻擊下，重慶全市山火已全部撲滅。救火人員撤離時，市民夾道歡送，有女孩獻吻，見證這座英雄城市的溫暖力量。

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重慶市民與來自全國救援力量所展現的團結與無私，展現了川渝英雄們如何匯聚整座城市的力量以詮釋「重慶，雄起」的故事，可謂驚心動魄、令人動容。

文匯報報導，21日，重慶主城9區中的巴南區、北碚區兩地同時發生山火，因緊鄰場鎮、企業及城區「電力生命線」的高壓線，情勢不容樂觀。當地指揮部負責人下達「無論怎樣艱難都必須守住」命令後，21日晚11時，立刻有數千輛私家車來到巴南高速收費站，200名男性志願者不到一刻鐘名額已滿，沒有被選上的市民則自動到附近便利店買水、買藥運輸到山下的指定地點，做為備援力量。經過5天官民聯合奮戰，25日上午，巴南區山火明火全部撲滅。

不過北碚區歇馬鎮的山火已經快燒到最後一道隔離帶。國家應急管理部緊急調動雲南、四川、甘肅 三地的森林消防員馳援。25日晚，重慶北碚縉雲山腳下的雙向四車道已經擠滿了前來支援的摩托車和志願者。25日晚，指揮部作出「以火滅火」的大膽決定，當天縉雲山的風向非常適合，救援力量與志願者建好了狹長的隔離帶，阻擋山火蔓延。

「點火！」晚上8點37分，伴隨著指揮部的一聲令下，一線消防人員在半山腰點燃了一片枯枝，決戰開始。此時山間的溫度已經超過50℃，但無數的志願者與消防官兵沿著隔離帶築起了「血肉長城」，從山腳一直延至山頂，他們頭上的頂燈匯聚成一條星河，火海有多長，人海就比它更長。

一線消防人員不斷拿起從「人肉傳送帶」運輸上來的滅火器、水管向前噴灑。3個小時後，在眾志成城的鏖戰中，山火明火已被撲滅。至此，重慶全市山火明火已盡數被撲滅。

滅火戰士們昨天撤離時，重慶巴南人民夾道歡送，敲鑼打鼓。有重慶妹子拽住結束任務後撤離的消防員合照、強吻，不少網友稱，這是「滅了山火，滅不了重慶妹子熱情似火」。