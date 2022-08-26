外媒看中國大旱：衝擊全球供應鏈 「脫鉤論」添新論據

美國「財富」雜誌報導，中國大旱衝擊全球供應鏈。(路透資料圖片)

近日中國受到61年來最嚴重的大旱影響，西南部地區加大了限電措施。美媒報導，限電令已經開始衝擊全球供應鏈 ，大旱為「將供應鏈與中國脫鉤」提供了又一個論據。

自由亞洲電台引述「財富」(Fortune)雜誌報導指出，全球供應鏈「對中國的乾旱毫無準備，這可能會擾亂多個中國的糧食貿易模式和關鍵工業材料的生產」。

報導指出，汽車 製造商和半導體製造商就在上周嘗到了中國缺水如何影響他們的生產線，當時中國的主要製造中心四川省下令工廠停工，以節約電力。

據報導，高溫並不是中國缺水的唯一原因。文章以華北平原的人均供水量為例，華北平原是北京 周邊省份的一個區域，這裡的供水量比聯合國定義的「嚴重缺水」低50%。令人擔憂的是，該地區的小麥產量也占中國的60%。

報導指出，自2003年以來，中國政府推進「南水北調」基建項目。該計畫是成功的，因為它為北方提供額外水源，並使沙漠成為該國的糧倉，但南水北調並沒有完全解決中國總體缺水的問題，況且南方本身也有乾旱問題，而且北方依然受到水源不足困擾。

據報導，全球汽車製造商和晶片製造商已經嘗到北京減少對水的需求意味著什麼。這些公司、以至大量在中國投資的其他公司，將需要重新構想他們的供應鏈，而且要快。