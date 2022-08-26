重慶圖書館擠爆 趙立堅讚求知欲強 網友打臉：因為有空調

中國外交部發言人趙立堅在社群平台上，po出重慶圖書館大排長龍的短片，引發討論。（取材自推特）

中國多地近日遭逢熱浪襲擊，用電量大增，重慶和成都市等地不得不祭出限電，熱壞的民眾種種納涼舉動引起討論。沉寂多時的「戰狼外交官」趙立堅 23日深夜在po出一段重慶圖書館 大排長龍的短片，大讚人民求知欲強，卻遭廣大網民圍剿，「這是因為圖書館有空調」、「這就是高溫 45℃，還被斷電的結果」、「知識就是空調」。

綜合媒體報導，趙立堅23日在推特、官方微博貼出一段民眾在建築外大排長龍的影片，聲稱拍攝地點是重慶市的圖書館，並大讚「知識就是力量」，吹捧中國人求知欲旺盛的意圖相當明顯。

趙立堅分享的這段影片卻成了翻車現場。一名人在中國的外籍人士吐槽他說，那是因爲圖書館內的冷氣還有電力可以運作。更有民眾挖苦留言：「空調就是力量」、「8月，高溫、乾旱、山火、疫情，重慶好難」、「發這個不會被罵嗎」、「你確定不是做核酸嗎？哥」、「別笑話人了，明顯就是近幾天限電，所有人都去避暑的」、「確實知識就是力量，但這些學生是想找有空調的地方讀書，而不是待在像烤箱的宿舍裡」。

不過也有網友表示認同說，「知識就是力量！都是國家棟樑！好好讀書吧！」、「求知若渴」、「圖書館考研考公考證還有中學生做作業的一大堆，熱只是一小部分原因」。