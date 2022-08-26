山東男歐洲買馬 要一路騎回國 網友讚拉風「一人一馬走江湖」

徐智顯騎著「穗穗」回國，一路上可以看看風景。（取材自紫牛新聞）

山東32歲小伙徐智顯突發奇想，打算從西班牙騎馬回中國，消息一出，引起眾多網友關注，自2月份起，他開啟一人一馬的回國之旅，目前已經走了2500多公里。

紫牛新聞報導，徐智顯山東人菏澤人，2009年高中畢業後到歐洲留學。他先在義大利 熱那亞讀大學，然後到挪威攻讀研究生，2017年畢業後在義大利做了幾年輔導老師。他非常喜歡旅行，幾年來幾乎走遍歐洲各地。過程中，他冒出新奇大膽的念頭：騎馬回國。

報導說，這次「縱馬歐亞」前，徐智顯和馬基本上沒接觸過。他在網上查了賣馬的廣告，發現西班牙拉林商人哈維爾布蘭科正出售馬匹，兩人一見如故；布蘭科開始教他騎馬，推薦他一匹8歲純種阿拉伯白馬「Furion」作為「坐騎」。「因為Furion愛吃帶穗的東西」，徐智顯就給牠取名「穗穗」。

布蘭科幫徐智顯策畫騎馬線路，還帶他到當地的報社講述「縱馬歐亞」旅行計畫；當地報紙大幅報導後，他拿著報紙去辦各種證件，一路都很方便，每到一個地方，就有媒體來採訪。

徐智顯一路上遇到不少人合影。（取材自紫牛新聞）

徐智顯是從西班牙拉林市出發，目前已走了2500多公里；徐智顯每天大約走30公里，為了省錢，買了最輕的帳篷、睡袋和充氣床墊，晚上睡在帳篷裡。一個月下來，加上釘馬掌等費用，他花了不到600歐元。

「如果我一個人徒步的話，一個小時走5公里，6個小時就走完了，拉著牠更慢，要走10到12個小時，一路上牠沒完沒了地吃東西。」

「穗穗」還曾不止一次跟別的馬「私奔」，馱的行李撒了一地，連電腦都給摔壞了；徐智顯在警察 的幫助下才找到馬，「平時趕牠走牠都不走，但是一旦遇到其牠的馬，拉都拉不住。」

目前徐智顯已到荷蘭，下一步計畫去德國 再去奧地利，然後經過捷克、斯洛伐克、匈牙利等國，從西亞、中東方向回國。

網友對他的壯舉也樂了，「好傢伙！這要走多久？」「一人一馬走江湖，拉風」。