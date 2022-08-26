我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

莫德納告輝瑞和BNT 侵害mRNA新冠疫苗專利

中國解放軍突擊演練見繁體字 網：懂的都懂

山東男歐洲買馬 要一路騎回國 網友讚拉風「一人一馬走江湖」

中國新聞組／北京26日電
徐智顯騎著「穗穗」回國，一路上可以看看風景。（取材自紫牛新聞）
徐智顯騎著「穗穗」回國，一路上可以看看風景。（取材自紫牛新聞）

山東32歲小伙徐智顯突發奇想，打算從西班牙騎馬回中國，消息一出，引起眾多網友關注，自2月份起，他開啟一人一馬的回國之旅，目前已經走了2500多公里。

紫牛新聞報導，徐智顯山東人菏澤人，2009年高中畢業後到歐洲留學。他先在義大利熱那亞讀大學，然後到挪威攻讀研究生，2017年畢業後在義大利做了幾年輔導老師。他非常喜歡旅行，幾年來幾乎走遍歐洲各地。過程中，他冒出新奇大膽的念頭：騎馬回國。

報導說，這次「縱馬歐亞」前，徐智顯和馬基本上沒接觸過。他在網上查了賣馬的廣告，發現西班牙拉林商人哈維爾布蘭科正出售馬匹，兩人一見如故；布蘭科開始教他騎馬，推薦他一匹8歲純種阿拉伯白馬「Furion」作為「坐騎」。「因為Furion愛吃帶穗的東西」，徐智顯就給牠取名「穗穗」。

布蘭科幫徐智顯策畫騎馬線路，還帶他到當地的報社講述「縱馬歐亞」旅行計畫；當地報紙大幅報導後，他拿著報紙去辦各種證件，一路都很方便，每到一個地方，就有媒體來採訪。

徐智顯一路上遇到不少人合影。（取材自紫牛新聞）
徐智顯一路上遇到不少人合影。（取材自紫牛新聞）

徐智顯是從西班牙拉林市出發，目前已走了2500多公里；徐智顯每天大約走30公里，為了省錢，買了最輕的帳篷、睡袋和充氣床墊，晚上睡在帳篷裡。一個月下來，加上釘馬掌等費用，他花了不到600歐元。

「如果我一個人徒步的話，一個小時走5公里，6個小時就走完了，拉著牠更慢，要走10到12個小時，一路上牠沒完沒了地吃東西。」

「穗穗」還曾不止一次跟別的馬「私奔」，馱的行李撒了一地，連電腦都給摔壞了；徐智顯在警察的幫助下才找到馬，「平時趕牠走牠都不走，但是一旦遇到其牠的馬，拉都拉不住。」 

目前徐智顯已到荷蘭，下一步計畫去德國再去奧地利，然後經過捷克、斯洛伐克、匈牙利等國，從西亞、中東方向回國。

網友對他的壯舉也樂了，「好傢伙！這要走多久？」「一人一馬走江湖，拉風」。

義大利 警察 德國

上一則

今年夏天蚊子少 被熱死了嗎？ 真相是這個

延伸閱讀

虎虎生風 山東動物園老虎一掌擊碎玻璃 遊客逃散

虎虎生風 山東動物園老虎一掌擊碎玻璃 遊客逃散
西班牙度假費用高漲 民眾度假天數縮水

西班牙度假費用高漲 民眾度假天數縮水
極端熱浪導致西班牙逾千人喪命 交通事故大增

極端熱浪導致西班牙逾千人喪命 交通事故大增
山東臨沭辦核酸大比武 隨機抽1村封控 網批：大躍進2.0？

山東臨沭辦核酸大比武 隨機抽1村封控 網批：大躍進2.0？

熱門新聞

一名中年婦女對著使館外的抗議民眾大罵髒話並比中指，網友比對是中駐美公使徐學淵。(擷自自由亞洲電台推特)

影／中國駐美公使 對抗議民眾比中指罵髒話

2022-08-21 11:08
中國國家海關總署公布，自31日起0時起，取消對出入境人員核酸檢測訊息、既往感染情況、疫苗接種日期的申報要求。圖為上海機場邊檢站。(取自澎湃新聞)

8/31起 中國取消出入境核酸檢測申報

2022-08-25 09:18
在美購房的愛國大V司馬南，目前被禁言。（取材自微博）

美買房惹議…傳司馬南想持綠卡出境 登機被攔

2022-08-23 11:00
「萬里長江第一閣」觀音閣2020年照片(左)與現在對照。(取自荊楚網、中新社)

鄂州水位157年最低 「長江第一閣」露出全貌

2022-08-21 09:54
任志強身著囚衣，和其他獄友一同做著木工，表情有些凝重。（取材自推特）

因言獲罪判18年「中國前地產大亨」任志強入獄照首曝光

2022-08-23 20:02
中國知名「反美鬥士」網紅司馬南所有的社群帳號因「違反相關法律法規」遭禁言。(圖截取自新浪微博)

中「反美鬥士」網紅陷在美買房爭議 遭全網禁言

2022-08-20 12:28

超人氣

更多 >
解剖報告：加州聯邦眾議員妻 服用白桑葉嚴重副作用致死

解剖報告：加州聯邦眾議員妻 服用白桑葉嚴重副作用致死
反制北京取消航班 美下令暫停飛往中國26航班

反制北京取消航班 美下令暫停飛往中國26航班
洛杉磯婦女度假回來 發現遊民入住她家後院

洛杉磯婦女度假回來 發現遊民入住她家後院
回復中華民國國籍 曹興誠：已決定死在台灣

回復中華民國國籍 曹興誠：已決定死在台灣
27歲女子紐約華埠堅尼路地鐵站遭性侵

27歲女子紐約華埠堅尼路地鐵站遭性侵