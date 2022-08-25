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江蘇女坐高鐵上海、昆山通勤 來回近兩小時、月花千元

中國新聞組／北京25日電
斌斌在江蘇昆山買房，在上海工作。(取材自中國鐵路)
斌斌在江蘇昆山買房，在上海工作。(取材自中國鐵路)

一名90後女孩斌斌在江蘇昆山買房，在上海工作，每天「跨省」上下班，坐高鐵轉地鐵，來回一趟近兩個小時，但她不以為苦，反覺得「雙城生活」很方便。

來源：YouTube

綜合媒體報導，斌斌表示，從家步行6分鐘到高鐵站，乘高鐵17分鐘，乘地鐵20分鐘，步行8分鐘到公司，一趟耗時50分鐘，比很多同城通勤的同事用時還短。每天單程24.5元高鐵票和4元地鐵票，一個月算下來1000元左右，她覺得性價比不錯，比較劃算，「這個錢在上海只能合租，而且位置會比較偏。」

作為滬漂一族，斌斌的第一份工作是汽車零部件銷售。彼時，她在汽配城園區附近和同事合租在一間不足15平方米的單間，遠離上海市區，唯一的好處就是便宜。然而工資的增長，仍然趕不上上海房價的增長速度。

斌斌從昆山坐高鐵到上海上班。(取材自中國鐵路)
斌斌從昆山坐高鐵到上海上班。(取材自中國鐵路)

之後，斌斌轉到更大的知名汽配公司工作。她曾被公司外派到南京一年，後來又去杭州上班。在上海、南京、杭州來回奔波的過程中，斌斌越來越體會到高鐵的快速和便捷。於是，她下定決心在上海周邊城市買了房子，從此開始了滬昆通勤的「雙城生活」。

對此，很多人表示驚訝，感到同情，繼而感嘆：「年輕人都內卷成這樣了！」在他們看來，斌斌無法在上海就近買房，每天要在兩個城市之間來回跑，通勤時間長還要卡點，光聽起來就很累，幸福感很低，而這一切都怪房價太高，都是「內卷」的結果。

但極目新聞評論指出，斌斌此舉，不是「內卷」，是務實和努力。年輕的她買了房產，給未來多一些保障；一個月1000元左右的通勤費，看上去比市內通勤要高，但省去租房的錢，整體算下來還是划算的，而且由於高鐵不堵車，通勤時間比有些住在上海的同事還短，既省了錢也省了時間。

但是，就像一些網友說的：「雙城生活」看上去輕快，但要過好肯定會面臨很多不易，你必須拚盡全力，才能看起來毫不費力。

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