中國換「九宮格」紅綠燈？ 駕駛罵翻 官方急滅火

新版紅綠燈「九宮格」要來了？(取材自澎湃新聞)

中國網友近期瘋傳多張新版的「九宮格紅綠燈」指引圖，由於太過複雜引發網友罵聲連連，甚至登上熱搜。中國公安 部交通管理局趕緊出面滅火，表示「2022年實施的新國標並不存在」。

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中新社報導，網傳的新制紅綠燈共有9個信號燈，包括左轉燈、紅綠燈、右轉燈，整體設計猶如一個「九宮格」，還取消了讀秒標誌。

新版紅綠燈的設計者21日在抖音 平台開直播，想向網民解釋新版設計，教大家如何及時準確地識別信號，未料遭到猛烈抨擊，開播10分鐘後便匆匆結束

不少駕駛者認為，傳統紅綠燈號誌簡單明瞭，批評新版紅綠燈過於複雜，組合狀態太多根本難以分清，每當開車遇上時，更要花時間思考當前亮起的信號燈是否代表可通行。

對此，公安部交通管理科學研究所22日發表聲明，指出九宮格式信號燈是特殊組合的一種，早已於2017年7月就實施，並僅適用於極少數複雜路口。