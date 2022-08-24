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電動車主夜驅百里、排長龍 「不是在充電 就是在找充電樁路上」

中國新聞組／北京24日電
女車主在排隊充電。(取材自中新經緯）
女車主在排隊充電。(取材自中新經緯）

川渝地區因高溫限電造成大量充電樁暫停運營，使電動車車主感受到前所未有的「充電」壓力。有網約車師傅連跑八台充電樁才找到電，也有女性車主半夜12時還在外排隊2小時以上，充電焦慮讓車主們怕「掛在路上」，大嘆「不是在充電，就是在找充電樁的路上」。

大公報、中新經緯報導，成都市因為持續性的高溫乾旱天氣、發電量和用電量的嚴重供需矛盾。根據政府「讓電於民」要求，近期部分充電站不定時停運，導致每個換電站前都排起了長隊。

查閱新能源車充電樁App發現，成都有120個充電站都處於高溫限電狀態。為了呼籲車主避開用電高峰期間充電，多家充電運營企業在夜間11時至翌早7、8時的用電低谷期間降價，引導用戶夜間充電，實現城市電網錯峰。

四川達州的王婷開著一輛東風日產的純電汽車前往成都，路過南充市時準備找個充電樁給車充電，但接連兩個充電樁都停止運營，凌晨12時找到第3個充電樁後，還是排隊等了兩個多小時。

一名成都的特斯拉車主張輝表示，他在車輛續航還剩40公里時就開始找充電樁充電，幾個常去的充電樁都停運了，等車輛充上電時續航僅剩八公里，「差一點就要『掛』在路上了，我剛提車不到一個月，還在跟物業談家充樁的事宜，這就體會到新能源車的狼狽了。」

由於充電車輛排隊太多，網約車林師傅在成都市龍泉驛區找了八台充電樁都沒上電，無奈只能行駛50多公里到金牛區，終於充上電。「每台充電樁旁都排隊長達600至700米，大致有50至60輛車在排隊等候充電」。

極目新聞報導，公安部數據顯示，今年上半年全國新能源汽車保有量已突破1000萬大關。高溫限電也引發了新能源汽車充電焦慮。多位網友網上抱怨「還是油車香」、「未來買新能源車要三思了」。

不過，江西新能源科技職業學院新能源汽車技術研究院院長張翔指出，夏季限電並非常見情況，預計不會對新能源汽車的銷售造成過多影響。

一名特斯拉車主表示，自己常去的充電樁已經停止運營。(取材自中新經緯）
一名特斯拉車主表示，自己常去的充電樁已經停止運營。(取材自中新經緯）

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