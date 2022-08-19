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乾旱 四川樂山大佛洗腳變晾腳 江西廬山瀑布成一根線

中國新聞組／北京19日電
有網友曬出樂山大佛在2020年8月18日(左圖)和2022年8月18日(右圖)的對比照。(取材自紅星新聞)
有網友曬出樂山大佛在2020年8月18日(左圖)和2022年8月18日(右圖)的對比照。(取材自紅星新聞)

高溫熱浪仍在瘋狂肆虐。截至18日下午3時30分左右，全國各級氣象部門268個高溫紅色預警生效中，其中川渝一帶最為集中，四川樂山旱情日趨嚴峻，樂山大佛今年水位低十餘米，兩年前大水「洗腳」變成「晾腳」，「飛流直下三千尺」的廬山秀峰瀑布也縮成「一根線」。

紅星新聞報導，連日來，四川省樂山市因持續高溫、降水偏少，旱情形勢日趨嚴峻。有樂山網友曬出了樂山大佛在2020年8月18日和2022年8月18日的對比照。樂山大佛處的江水比之前有所下降，今年8月18日12時，樂山大佛平台水位海拔高度僅354.20米，與往年8月同期正常水位相比低了1.69米，與2020年「8.18」洪水水位相比，低了10.53米。

為確保樂山大佛景區遊覽安全，景區暫停開放遊山下佛腳遊覽區域。

另外，杭州保俶消防站16日接到群眾求助，西湖景區棲霞嶺下山路上的一口百年老井，因為最近天氣太熱，乾涸枯竭了，這麼多年來還是第一次。

近日，也有遊客稱，江西廬山瀑布水量大減。網傳視頻顯示，廬山瀑布的水量大減，已經彷彿一根線。

澎湃新聞報導，「飛流直下三千尺，疑是銀河落九天」，詩仙李白的詩句使得江西廬山秀峰瀑布聞名天下。不過隨著持續的高溫乾旱，廬山秀峰瀑布也縮成「一根線」。

中央氣象台18日繼續發布高溫紅色預警，預計18日白天，陝西南部、河南、山東西部、安徽、江蘇西部和南部、湖北、湖南、江西、浙江、上海、福建、四川中東部、重慶、貴州東部和北部、廣西中北部、廣東北部等地最高氣溫將有35℃到39℃。

從中期預報看，未來一周，長江流域尤其是川蜀地區，依然將維持40℃左右的高溫天氣。

高溫 洪水 河南

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