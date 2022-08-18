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福建廣東核酸檢測抓得緊 魚也要捅喉

中國新聞組／北京19日電
為嚴防疫情，福建廈門等地規定漁穫也必須接受核酸檢測，魚兒也要被捅喉嚨。（取材自台海網）
為嚴防疫情，福建廈門等地規定漁穫也必須接受核酸檢測，魚兒也要被捅喉嚨。（取材自台海網）

為了嚴防疫情從海上輸入，包含福建廈門、泉州、廣東中山等地，都已經規定漁民和漁穫上岸時，實行「人+物」同檢，捕撈的魚蝦需要做核酸檢測，魚兒也要捅喉嚨檢測。

來源：YouTube

據台海網報導，東南沿海休漁期結束，16日廈門開漁，當天下午4時多，漁民們陸續返航集美區高浦岙口，帶上了第一批漁穫。報導指出，在集美區漁民作業期間，每天要做一次核酸檢測，漁民和漁穫上岸時，實行「人+物同檢」，亦即漁民和漁穫都得接受核酸檢測，再行出海，需提供48小時核酸檢測證明。

防疫人員對漁穫進行核酸檢測，魚兒也要被捅喉嚨。（取材自台海網）
防疫人員對漁穫進行核酸檢測，魚兒也要被捅喉嚨。（取材自台海網）

報導稱，上岸後漁民們接受核酸採集後，立即返回船上抓來幾尾鮮活的魚，掰開魚嘴，讓核酸採集人員抽檢。除了從魚嘴提取採集物，核酸採集人員還細緻地用棉簽從漁穫身上提取樣本。

公開資料顯示，要求漁穫進行核酸檢測的地方不僅出現在廈門市，另外如福建省泉州市、廣東省中山等地，都祭出相關規定。

此前海南省8月初爆發大規模疫情，三亞日報報導稱，專家綜合分析認為，此輪疫情為境外輸入引起，崖州中心漁港是此次疫情的始發輸入地，通過漁民與境外漁民交易漁穫時輸入的可能性較大。

防疫人員對螃蟹進行核酸檢測。（影片截圖）
防疫人員對螃蟹進行核酸檢測。（影片截圖）

不過，魚兒也要捅喉嚨測核酸，則讓人錯愕，民眾質疑，實在看不懂捅魚嘴裡算是什麼操作？相關話題也登上微博熱搜，網民熱議：「魚沒有肺」、「魚通過嘴巴呼吸嗎」、「萬一是密接怎麼辦？把海裡的魚隔離嗎」、「我們小區的螞蟻最近出現了發熱和咳嗽現象」、「魚也沒想到有生之年還要這樣被捅」、「萬物皆可核酸，魚蝦也別放過」。

檢測 疫情 防疫

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