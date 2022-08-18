中國鬧電荒 四川民生限電開第1槍 網怒：不想我活可以直說

中國連日極端高溫，已衝擊民生用電。圖為湖南湘西花垣縣邊城鎮一名小朋友，日前坐在水桶裡消暑。(中新社)

極端高溫 已衝擊中國民生用電。才剛宣稱要求省內部分工業企業停工以「讓電於民」的四川，昨天就爆出成都、達州等地對民生用電開第一槍，除部分寫字樓停止供冷，達州也發布通告稱將限電時長由2.5小時延長至3小時，引發民怨後通告已刪除。武漢 辦公大樓和商場也因限電無冷氣吹，網民怒嗆「最熱的時候停電，政府不想我活可以直接說」。

中國多地持續高溫，用電量暴增，目前已有四川、重慶、江蘇、浙江及河南 等多省市對工業企業要求「讓電於民」被迫停工。然而四川達州昨「率先」對民生用電實施限電，並將每輪滾動限電時長由2.5小時延長至3小時，同時要求市內各商場、超市、商業街等場所關閉空調和電梯。但這份「有序限電預告」在引發民怨後已從官微刪除，有自稱達州網民稱他的住處及附近已停電三天。

達州電力集團工作人員表示，17日達州是一個大片區、大範圍的停電，因為線路負荷太重了，現在普遍高溫，用電負荷壓力很大，整個四川省都在限電。此前，16日下午，達州電力集團曾預告，盡最大努力保障居民生活用電，儘量做到能不停則不停。沒想到發布不到一天就實施民生限電。

包括成都、武漢也對商業用電有不同程度限電舉措。據21世紀經濟報導指稱，17日起成都多個辦公大樓宣布暫停開放中央空調，宣導員工居家辦公。如成都高新區天府軟體園內多家企業已接到通知，電力供應只能保證電梯、照明等基礎辦公需求。成都多個區縣也要求關閉公共區域LED屏幕，嚴格執行公共建築空調溫度在28℃(約82℉)以上的控制標準。

港媒報導，多位武漢市民16日反映多家商場及辦公大樓「限電」，辦公樓突然無冷氣可吹，商場突然關燈或手扶電梯無法使用。商場工作人員表示，接到供電局限電通知，相關做法是為保障居民用電。隨即引發民眾抱怨稱，商場電梯沒電可用，就是影響了民生用電，質疑官方對「民生用電」的定義不食人間煙火。

另四川省目前有多家在川上市公司公告稱因「力保民用」，導致工廠限電停產。重慶北碚站最高氣溫達44.6℃，刷新當地最高氣溫極值紀錄，重慶同時自昨天起擴大工業企業讓電於民實施範圍。四川省限電，豐田汽車和富士康等都受波及，估計筆電、半導體等產業生產恐拉警報。

副總理韓正17日到國家電網有限公司調研並主持召開座談會，要求貫徹習近平有關重要講話精神，研究進一步做好能源電力供應保障工作。

另據監測評估，中國區域性高溫事件綜合強度已達到1961年有完整氣象觀測紀錄以來最強。目前預測南方熱浪24日可望緩解。