納涼 四川民眾躱進古墓 湖北大爺大媽躺上超市貨架
今年夏天是中國近61年來最熱的一年，據楚天都市報報導，近日，四川省持續多日高溫，民眾紛紛想盡辦法避暑。眉山市青神縣，就有不少民眾爬上中國國家文物重點保護單位「瑞峰崖墓群」避暑。另外，湖北也有一些大爺大媽進超市避暑，還脫鞋躺貨架，員工無奈不能趕人。
報導稱，瑞峰崖墓群位於青神縣岷江西岸的瑞峰鎮黃角村丘陵地帶，是一處數量眾多、分布密集、保存較為完好的古墓葬群。2006年5月，瑞峰崖墓群被中國國務院核定公布為全中國第六批文物重點保護單位。
楚天都市報指出，多段視頻顯示，不少當地民眾來到瑞峰崖墓群乘涼。還有人搭起帳篷、架起桌子，一家人就在古墓裡遊玩。還有人進洞探險，發現洞中的蝙蝠。對此，有網友擔心，民眾跑到古墓納涼會製造垃圾、破壞文物。
住在瑞峰崖墓群附近一名張姓村民說，最近確有人來到瑞峰崖墓群納涼，主要是當地的老年人，閒來無事時就到這裡坐坐。「如果外面溫度40℃(約104℉)，洞裡溫度大約29℃左右。我個人不會去那裡避暑。」
青神縣文物保護中心人員表示，當地的文保員也反映過這一情況，崖墓群是開放的，由於最近天氣太熱了，的確有一些當地民眾去瑞峰崖墓群乘涼，「基本上對崖墓群沒有損壞」。
另據紅星新聞報導，近日，西安交大一附院重症醫學科收治了一名熱射病患者。據了解，該男子幾天前在自家麵館廚房忙活時突然暈了過去，送往ICU時神智已經昏迷，體溫超過41℃，身體出現嚴重的電解質紊亂，經醫生診斷，為勞力性熱射病。
另外，「看創神」報導，近日，湖北孝感有居民反映，一些大爺大媽為了節省成本，進超市避暑，直接脫鞋躺貨架上，不聽勸也不能趕人。員工表示，很無奈但又不能趕人。
網傳視頻顯示，畫面中，一些大爺大媽把鞋子脫了，直接躺在了貨物架最下方，來來回回都是消費者。
對此，超市工作人員回應稱，貨架上面貼的有告示，並且進行了勸阻，但這些大爺大媽都不聽，也不能趕人，畢竟這是一個公共場所，把別人趕走，會影響到做生意的。
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