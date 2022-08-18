納涼 四川民眾躱進古墓 湖北大爺大媽躺上超市貨架

位於四川省眉山市青神縣的「瑞峰崖墓群」，近日出現不少前去避暑的民眾。（取材自楚天都市報）

今年夏天是中國近61年來最熱的一年，據楚天都市報報導，近日，四川省持續多日高溫 ，民眾紛紛想盡辦法避暑。眉山市青神縣，就有不少民眾爬上中國國家文物重點保護單位「瑞峰崖墓群」避暑。另外，湖北也有一些大爺大媽進超市避暑，還脫鞋躺貨架，員工無奈不能趕人。

報導稱，瑞峰崖墓群位於青神縣岷江西岸的瑞峰鎮黃角村丘陵地帶，是一處數量眾多、分布密集、保存較為完好的古墓葬群。2006年5月，瑞峰崖墓群被中國國務院 核定公布為全中國第六批文物重點保護單位。

楚天都市報指出，多段視頻顯示，不少當地民眾來到瑞峰崖墓群乘涼。還有人搭起帳篷、架起桌子，一家人就在古墓裡遊玩。還有人進洞探險，發現洞中的蝙蝠。對此，有網友擔心，民眾跑到古墓納涼會製造垃圾、破壞文物。

住在瑞峰崖墓群附近一名張姓村民說，最近確有人來到瑞峰崖墓群納涼，主要是當地的老年人，閒來無事時就到這裡坐坐。「如果外面溫度40℃(約104℉)，洞裡溫度大約29℃左右。我個人不會去那裡避暑。」

青神縣文物保護中心人員表示，當地的文保員也反映過這一情況，崖墓群是開放的，由於最近天氣太熱了，的確有一些當地民眾去瑞峰崖墓群乘涼，「基本上對崖墓群沒有損壞」。

另據紅星新聞報導，近日，西安交大一附院重症醫學 科收治了一名熱射病患者。據了解，該男子幾天前在自家麵館廚房忙活時突然暈了過去，送往ICU時神智已經昏迷，體溫超過41℃，身體出現嚴重的電解質紊亂，經醫生診斷，為勞力性熱射病。

另外，「看創神」報導，近日，湖北孝感有居民反映，一些大爺大媽為了節省成本，進超市避暑，直接脫鞋躺貨架上，不聽勸也不能趕人。員工表示，很無奈但又不能趕人。

網傳視頻顯示，畫面中，一些大爺大媽把鞋子脫了，直接躺在了貨物架最下方，來來回回都是消費者。