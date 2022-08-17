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發電大省四川全省工業「限電停產」 全因過度依賴水電

記者林則宏／即時報導
高溫乾旱導致高度依賴水電的四川，如今面臨嚴重缺電危機。圖為白鶴灘水電站今年6月28日景象。（新華社）
高溫乾旱導致高度依賴水電的四川，如今面臨嚴重缺電危機。圖為白鶴灘水電站今年6月28日景象。（新華社）

四川省電力裝機容量和發電量均位居全中國第六位，不僅是電力大省還是電力外送大省，長期向重慶、湖南、江西、江蘇、浙江、上海等地輸送電力，如今卻面臨嚴重缺電危機。中國媒體指出，四川今年夏天炎熱少雨，偏偏高達八成電力仰賴水力發電，是導致這次大缺電的主因。

四川日報報業集團旗下的「川觀新聞」指出，7月以來，四川迎來極端高溫乾旱天氣，天然來水電量由同期約9億千瓦時降至目前約4.5億千瓦時，且以日均2%的速度持續下降。而在水電供應大減的同時，高溫又導致用電量激增。

鑑於電力供需緊張，四川14日發布一份緊急通知，宣布15日起，全省（除攀枝花、涼山）的19個市（州）擴大工業企業「讓電於民」的實施範圍，所有工業電力用戶實施生產全停，持續時間至20日24時。

廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強告訴上海「界面新聞」，工業企業用電量占全社會用電量逾60%多，對工業企業實行「有序用電」，可以達到緩解電力供需緊張，保障民生用電的目的。

「觀察者網」指出，四川是中國水電第一大省，地處青藏高原和長江中下游平原過渡帶，共有大小河流近1400條，水電技術可開發量約1.48億千瓦，占中國全國總量的21.2%，擁有白鶴灘、洛溪渡、烏東德、向家壩、錦屏、二灘等大型水電站。

據四川省統計局數據，2021年底，四川水力發電裝機容量達8,947萬千瓦，水力發電量3,531.4億千瓦時，占全省發電量的81.6%，水電裝機容量和年發電量均居中國全國第一，並且是外送電力大省。

四川的豐水期一般從5、6月開始，一直持續至9至10月。按理說，目前仍屬於豐水期，但今年卻出現嚴重的氣候異常。「四川日報」指出，8月以來，四川水電來水偏枯達五成，水電供電支撐能力大幅下跌。

報導稱，8月7日開始，四川還迎來有氣象記錄以來最嚴峻的高溫乾旱災害性天氣。四川省防汛抗旱指揮部14日發布的水情快報稱，本周主要江河來水量將繼續以偏少為主，持久高溫乾旱導致用水用電量激增，水庫水電站蓄水嚴重不足。

面對嚴重的電力缺口，四川正全力爭取省外電力支援。但「川觀新聞」指出，四川跨省跨區所有通道都已經最大化利用，目前所有電力入川通道已全部滿載運行，組織省外電力支援難度增大。

壞消息是，四川的高溫天氣仍將持續。四川渠縣15日最高氣溫達到43.5℃，四川省氣象台預期，未來三天四川盆地大部地區最高溫仍將達到39～41℃或以上。

高溫

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