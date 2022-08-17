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彈性上下班、完善生育休假… 17部門聯手推20新政救出生率

中國新聞組／北京17日電
中國官方近日發布指導意見，要求加快建立「積極生育支持政策體系」。（取材自中國政府網）
中國官方近日發布指導意見，要求加快建立「積極生育支持政策體系」。（取材自中國政府網）

中國近年出生人口持續探底，即使開放生育三孩也收效甚微。為因應人口危機，衛健委17部門聯合發布指導意見，要求加快建立「積極生育支持政策體系」。這些措施雖然普遍得到認同，但更多網友直指「不願生」根本問題就是「沒錢」、「生不生是經濟問題」。

據統計，中國2021年出生人口1062萬人，比2020年出生人口下降約48萬人；出生人口減去死亡人口，僅餘48萬人，人口自然增長率為千分之0.34，創下1960年代初期以來最低水準。

衛健委16日公布題為「關於進一步完善和落實積極生育支持措施的指導意見」，聯名發布的單位達17個，包括衛健委、發改委、稅務總局、全國婦聯、中央軍委後勤保障部等，橫跨黨政軍及相關組織。

意見要求將婚嫁、生育、養育、教育一體考慮，完善和落實財政、稅收、保險、教育、住房、就業等積極生育支持措施，營造「婚育友好社會氛圍」，建立「積極生育支持政策體系」，為促進人口長期均衡發展提供支撐。

具體措施含7大領域共20個項目，包括提高優生優育服務水平、發展普惠托育服務體系、完善生育休假和待遇保障機制、強化住房稅收等支持措施等。

20個項目措施，包括鼓勵和支持有條件的幼兒園招收二至三歲幼兒；住房政策向多子女家庭傾斜；鼓勵採取彈性上下班、居家辦公等工作方式；督促用人單位依法依規落實對孕產期、哺乳期女員工關於工作時間、工資待遇、勞動強度等方面的特殊勞動保護。

自由亞洲電台報導，這些措施普遍得到網友看好，不過，許多網友表示，生育是經濟問題，年輕人「沒錢、沒時間、沒精力」，「再說白了就是錢」，並指紙上幾張A4紙解決不了生育率低的問題，鼓勵生育不是政策問題，不是出台一份文件就能解決的。

陜西社會學家、現任美國智庫家庭研究所（IFS）研究總監王文迪指出，中國養孩子的成本比較高，因為大家都只有一個小孩，父母對小孩投資比較多。很多人在想，如果花這麽多錢生一個小孩，生兩個或三個是不是就要兩、三倍的成本？很多家庭感覺承受不了。

王文迪認為，政府應盡力改善家庭體系對於生育的支持，改善「男主外、女主內」的傳統觀念，並降低生活和撫養孩子的成本，包含擴大產假、育嬰假、提高生孩補貼等社會福利。

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