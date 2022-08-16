農民養8孩求助 官方：有車有房不窮

雲南農民留言稱自己要扶養八孩，希望得到幫助。圖為中國實行「計畫生育」政策時的口號及孩子們。( 取材自快傳號)

一農民工近日在人民網領導留言板給雲南省昭通市鎮雄縣委書記留言，表示家中有八孩待養，望領導給予幫助。官方調查後披露該農民工財產狀況，稱他有車有房，當前並不需要被幫助。

九派新聞報導，該農民工留言稱家裡有8個小孩，7個在校讀書，從幼兒班到大專都有，老婆常年帶病，全家經濟壓在他一人身上，望領導給予幫助。

雲南昭通市鎮雄縣大灣鎮官方回覆， 經查，該農民工家庭人口10人，他本人在貴州貴陽市貴安新區務工，月薪約8000元(人民幣，下同，約1183美元)，名下有輛價值10餘萬元的轎車，兩處住房，面積約800平方米。

此外，他的妻子務農，有骨質增生及甲亢病，長女已外嫁，次女大學畢業在浙江工作，月薪約4000元，其餘六子女在學讀書。

官方綜合評判，該農民工戶人均年收入在1萬元以上，住房、教育 、醫療均有保障，自給自足沒問題，當前並不需要幫助。

極目銳評指出，官方回覆受到網友肯定，認為這家人不算貧困，不在幫扶之列，回覆有理有據；也有網友認為，有一定的經濟條件，還要求幫助，是自取其辱，為什麽要生那麽多孩子呢，生得起就養得起。

網友分析，他前面幾個生的都是女兒，估計是為了生兒子，才一直生下去，現實是他有8個孩子要培養，這個生活的壓力也是明擺著的；雖然他的經濟條件未達需要幫扶的門檻，還有比他更需要幫助的，但這個呼聲，也不妨傾聽，並給以理解。