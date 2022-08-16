我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美洲豹在美被捕獵殆盡數十年後 再現蹤跡

白宮：第一夫人吉兒拜登染疫

農民養8孩求助 官方：有車有房不窮

中國新聞組╱北京16日電
雲南農民留言稱自己要扶養八孩，希望得到幫助。圖為中國實行「計畫生育」政策時的口號及孩子們。( 取材自快傳號)
雲南農民留言稱自己要扶養八孩，希望得到幫助。圖為中國實行「計畫生育」政策時的口號及孩子們。( 取材自快傳號)

一農民工近日在人民網領導留言板給雲南省昭通市鎮雄縣委書記留言，表示家中有八孩待養，望領導給予幫助。官方調查後披露該農民工財產狀況，稱他有車有房，當前並不需要被幫助。

九派新聞報導，該農民工留言稱家裡有8個小孩，7個在校讀書，從幼兒班到大專都有，老婆常年帶病，全家經濟壓在他一人身上，望領導給予幫助。

雲南昭通市鎮雄縣大灣鎮官方回覆， 經查，該農民工家庭人口10人，他本人在貴州貴陽市貴安新區務工，月薪約8000元(人民幣，下同，約1183美元)，名下有輛價值10餘萬元的轎車，兩處住房，面積約800平方米。

此外，他的妻子務農，有骨質增生及甲亢病，長女已外嫁，次女大學畢業在浙江工作，月薪約4000元，其餘六子女在學讀書。

官方綜合評判，該農民工戶人均年收入在1萬元以上，住房、教育、醫療均有保障，自給自足沒問題，當前並不需要幫助。

極目銳評指出，官方回覆受到網友肯定，認為這家人不算貧困，不在幫扶之列，回覆有理有據；也有網友認為，有一定的經濟條件，還要求幫助，是自取其辱，為什麽要生那麽多孩子呢，生得起就養得起。

網友分析，他前面幾個生的都是女兒，估計是為了生兒子，才一直生下去，現實是他有8個孩子要培養，這個生活的壓力也是明擺著的；雖然他的經濟條件未達需要幫扶的門檻，還有比他更需要幫助的，但這個呼聲，也不妨傾聽，並給以理解。

教育

上一則

美第7艦隊司令：中軍機在南海危險攔截次數有所增加

下一則

廈門新冠疫情升溫 明天起連續3天全員核酸

延伸閱讀

中國畢業生就業難 16歲至24歲失業率達19.9%

中國畢業生就業難 16歲至24歲失業率達19.9%
台明年基本工資漲幅上看4.8% 月薪將多1212元

台明年基本工資漲幅上看4.8% 月薪將多1212元
清華博士在大學任教5年 自爆月薪僅370元 校方如此回應

清華博士在大學任教5年 自爆月薪僅370元 校方如此回應
浙女駕寶馬掉池塘 農民工救人：本能反應 不需要感謝

浙女駕寶馬掉池塘 農民工救人：本能反應 不需要感謝

熱門新聞

中國外交部發言人華春瑩（左圖）、俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（右圖）。（路透、美聯社）

華春瑩被圍剿 俄外交部女發言人「雪中送炭」喊加油

2022-08-08 21:14
已入柬埔寨籍，持柬埔寨護照的佘智江。因涉及賭博等犯罪行為，被中國通緝逮捕。（取材自網易）

活摘器官「KK園區」主嫌之一 中國賭博大亨泰國落網

2022-08-14 22:10
愛迪達上季業績未達成目標，並下修今年全年的營運展望。（歐新社）

Adidas大中華區收入大跌35% CEO認錯：不懂中國感覺

2022-08-10 21:24
共軍東部戰區發布，東部戰區火箭軍演練「公路發射」。觀察者網

再有5議員訪台 央視：解放軍明起渤海執行軍事任務​​

2022-08-14 14:12
上海市徐匯區宜家家居（IKEA）購物民眾試圖逃跑，在門口與多名警衛僵持推擠。(擷自微博)

上海徐匯IKEA封控 購物民眾驚慌逃難突圍

2022-08-14 13:21
中國人民解放軍東部戰區轄下海軍驅逐艦8日在台灣周邊海域參加軍演。（路透）

中國軍演提供美國收集情資機會 專家：北京可能沒在怕

2022-08-12 18:20

超人氣

更多 >
跌破眼鏡了…這10種商品 在目標百貨買比好市多划算

跌破眼鏡了…這10種商品 在目標百貨買比好市多划算
張小燕探望黃子佼愛女 變聲娃娃音逗嫩嬰

張小燕探望黃子佼愛女 變聲娃娃音逗嫩嬰
珍珠奶茶好喝又對味 網揭「加這一物」是關鍵

珍珠奶茶好喝又對味 網揭「加這一物」是關鍵
比裴洛西還高調？國會議員專機離台 路經南海

比裴洛西還高調？國會議員專機離台 路經南海
一條USB搞定偷車 起亞挑戰全美蔓延 芝韓系車遭竊暴增

一條USB搞定偷車 起亞挑戰全美蔓延 芝韓系車遭竊暴增