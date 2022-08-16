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商家避500元紅線 月餅賣499元 運費高達600元

中國新聞組╱北京16日電
售價499的月餅禮盒，運費卻高達600元。(取材自中新經緯)
售價499的月餅禮盒，運費卻高達600元。(取材自中新經緯)

中秋節將臨，各式月餅禮盒開始在超商電商平台上架售賣，不少禮盒售價在500元(人民幣，下同，約74美元)監管紅線附近，部分商家更大打「擦邊球」，標價定為499.99元，但運費卻高達600元；甚至還有商家在線下實體店偷偷賣著價格高達2000元的月餅禮盒。

中新經緯報導，國家發展改革委、工業和信息化部、商務部、市場監管總局日前聯合發布「遏制天價月餅」公告，對定價超過500元的盒裝月餅重點監管。為了規避監管，不少商家在價格上打起「擦邊球」，標價499.99元，距紅線僅差一分錢。

值得注意的是，有些月餅禮盒的實際成交價要遠高於標價。報導說，一款由四川天倫食品生產的「天倫」牌月餅禮盒（1540克），標價499.99元，消費者卻需另外支付600元運費，算下來，該禮盒售價高達1099.99元。

該店鋪客服人員稱，這款禮盒成本不只499.99元，600元運費就是用來補差價的。他還提到，這款禮盒不能在電商平台上賣，只能在線下實體店賣，而之所以不能按照實際售價來標價，是因為「國家規定」。

將高價月餅禮盒轉到線下賣，似乎已成線上商家「共識」。詢問一家售賣499元、498元月餅店家，是否還有更高檔月餅禮盒時，該店鋪工作人員明確稱「有」，「大概500元至2000元左右」， 消費者可添加微信獲取報價單，以擇微支付轉帳即可。

廣東省食品安全保障促進會副會長、食品產業分析師朱丹蓬表示：「月餅利潤很高，通常一盒月餅的生產成本不會超過70元，有些廠家的毛利率能高達幾倍。」

網上月餅禮盒出現大量499元的標價。(取材自中新經緯)
網上月餅禮盒出現大量499元的標價。(取材自中新經緯)

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