滬漂情侶房車當家 「方便」去公廁 水電就靠垃圾站

信鵬坤將房車停在垃圾站旁。（取材自新民晚報）

一線城市生活壓力不小，一對滬漂情侶花了15萬買輛二手房車，過起以房車為家的生活，省下房租及通勤時間，他們細算，住兩年就回本，還能多出一輛房車來。

新民晚報報導，到上海5年，做房產中介的信鵬坤，和大多數滬漂青年一樣，一直過著租房的生活，賺的錢大多交了房租，非工作時間則大多用在了通勤的路上。

去年，他和女朋友做出新的選擇：以房車生活代替租房，用5年攢下的15萬元，買下了一輛二手國產拖掛式房車。內部是兩室一廳一廚一衛，麻雀雖小，五臟俱全。

為了找到合適的駐紮地點，信鵬坤最終把房車停進了這個距離公司不到3公里的露天停車場。

為了解決用水用電和排污問題，信鵬坤將房車安置在最靠近垃圾站的位置，並將房車自帶的充電線連接到垃圾站的一個牆插上，供給房車日常的用電需求；水管接上龍頭，5分鐘就能灌滿水箱，200升的水箱夠他與女友兩人用2到3天。

信鵬坤表示從來不在房車內如廁，距離房車不到200米的地方就有公共衛生間，十分方便。而房車天產生的垃圾，都在當天處理乾淨。至於做飯、淋浴等產生的污水，則是通過排污管直接排入下水道。

生活在房車裡雖然浪漫，但偶爾也有折騰的時候。比如今年遇上「史上最熱」夏天，牆插的電壓對於房車整車供電而言遠遠不夠，信鵬坤的房車更是頻頻面臨斷電風險。之前一場暴雨 ，房車滲水，車內的床鋪遭了殃，兩人處理到凌晨2點多，才結束「戰鬥」。

信鵬坤與他的房車。（取材自新民晚報）

談到這段經歷，他們並沒有流露出後悔住房車的情緒，反而覺得「挺好玩的，是一次不錯的經歷」。遇到實在炎熱的天氣，他們會選擇去信鵬坤的另一台新能源轎車內過夜。

他們還把的房車故事記錄下來發到網上，她希望那些有著房車夢想卻無法實現的年輕人，能夠從他們這裡汲取到一些力量。