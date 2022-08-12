中國製新冠口服藥定價每瓶270元 馳援河南、海南、新疆等地

復星醫藥聯合真實生物緊急調配抗新冠口服藥阿茲夫定片馳援全中國多地，(取材自澎湃新聞)

復星醫藥11日表示，復星醫藥聯合真實生物積極響應各地政府需求，緊急調配抗新冠肺炎 小分子口服藥物阿茲夫定片馳援全國多地，近日已陸續運抵河南 、海南、新疆等地。按照各地醫保掛網價格，阿茲夫定片定價每瓶270元人民幣(約40美元)，每瓶35片，每片1mg，相較於目前已上市的新冠治療藥物，阿茲夫定片價格具有較大優勢。另外，北京 馳援海南省一批特異性免疫球蛋白已運往三亞。

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澎湃新聞報導，阿茲夫定片是首個國產新冠口服藥，也是中國首個獲批的擁有完全自主知識產權、並具有全球專利的1.1類抗新冠肺炎小分子口服藥物。

8月9日，國家衛生健康委辦公廳、國家中醫藥局辦公室發布通知稱，將該藥納入「新型冠狀病毒肺炎診療方案（第九版）」。根據「診療方案」，阿茲夫定片用於治療普通型新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)成年患者。用法用量為空腹整片吞服，每次5mg，每日一次，療程至多不超過14天。

按照上述用法用量以及每片劑量，患者每天需要服用五片，14天治療需要70片，即兩盒的用量，所需費用540元。

復星醫藥稱，將持續密切關注此輪疫情態勢，並已作出相應商業化部署，攜手合作夥伴，全力保障藥品生產和供應。

另據央視新聞客戶端報導，海南省衛健委表示，北京11日下午馳援海南的一批特異性免疫球蛋白由專人送抵海口美蘭機場，並由海南省血液中心派冷鏈專車和專人第一時間送往三亞用於新冠肺炎患者治療。

據悉，根據國家衛生健康委員會發布的「關於印發新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案（試行第六版）的通知」，明確提出對重型、危重型病例的治療可採用恢復期血漿治療。採用恢復期病人血漿療法通過臨床輸注康復者恢復期血漿或將其製成特異性免疫球蛋白是治療新冠病毒感染有效的方法之一，可大幅降低危重患者病死率。