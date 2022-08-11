中國MeToo 弦子控央視主持朱軍性騷再敗訴

央視主持人朱軍。（央視截圖）

被視為中國版MeToo指標案件，弦子控訴央視主持人朱軍性騷擾 案，昨天二審開庭，因證據不足維持原判，弦子仍然敗訴定讞。

中央社報導，弦子昨天下午親自出庭，有網友曬出了弦子在二審開庭前與諸多支持者的現場合影，但現場的網友並沒有看到朱軍的身影。

全案發生在2014年，朱軍被控當時涉嫌性騷擾實習生弦子，發生地點是央視的化妝室。弦子在2018年在網上透露她的遭遇，包括強吻、猥褻在內的長達50分鐘的性騷擾。她向法院對朱軍提起訴訟，要求朱軍公開道歉並做出5萬元人民幣（約7436美元）的賠償。事件曝光後受到輿論廣泛關注。不過，朱軍對相關說法否認。

中國2018年出現反對性騷擾和性侵 害的MeToo風潮，許多女性在網上揭露自己曾遭到上司、師長性騷擾甚至性侵害，當中弦子案件因涉及官媒央視，引起矚目。

2021年9月14日北京市海淀區人民法院不公開審理後，認為弦子提交的證據不足以證明朱軍性騷擾，一審駁回其訴訟請求。不少支持、聲援弦子的微博號、微信 公眾號則被禁言或封號。

根據中國數字時代網站，二審前，弦子透過在微信朋友圈發布影片表示，從2018年起訴到今天，時間已過去四年，昨天很有可能是該案的最後一次開庭。

弦子說，不管有沒有她這個案子，願意支持女性、支持反對性別暴力，願意去幫助弱者的人群，它不會停止，大家始終還是會匯聚在一起，為了正義、公平去努力。