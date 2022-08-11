浙江義烏突全域靜默 「不能進、不能出」 藏人半夜逃

西藏拉薩在全市範圍內開展第二輪全員核酸檢測。（新華社）

新冠疫情 再次反撲，這次受衝擊的是「全球最大的小商品之都」的義烏。浙江省義烏市今（11日）日凌晨突發公告，考量疫情形勢嚴峻複雜，自今日零時起對義烏全市實施3天靜默管理。臨時管控讓許多當地企業措手不及，預計將衝擊義烏貨物正常進出及外貿企業出口業務。另新疆 烏魯木齊、西藏日喀則也傳出「靜態管理」，有藏人半夜排隊囤糧準備封城 前出逃。

據央視今天凌晨3時54分發布的通告， 為徹底切斷疫情傳播鏈，義烏決定實行臨時性全域靜默管理。措施有六項，包括工業和重點物流企業有條件開工：「四保企業、「白名單」企業、重點物流園區、重點物流企業和其他重點企業，可閉環生產經營，達不到要求的暫停生產經營。其他工業和商貿企業暫停生產經營活動。

其他包括：嚴格控制人員流動；嚴格公共場所管控；嚴格特殊機構管理，全校外教培機構暫停線下教學等；嚴格市際交通卡口查控，非必要不出義，非必要不來義，除保生活、保生產、保抗疫等車輛外車輛原則上不進不出；嚴格禁止聚集性活動。

據報導，「8.2」疫情發生以來，截至10日21時，義烏市累計報告本土陽性感染者476例，其中41例確診、435例新冠肺炎無症狀感染者。

時代財經曾報導，全國「快遞重鎮」義烏在靜默管理前，快遞網點正抓緊清理庫存，「趕緊將貨物送出去」；外貿企業也趕發貨，包括專營聖誕飾品等節慶商品的業者，「能發的都裝櫃了」。

但當地企業表示，突來的靜默管理，預計仍會衝擊義烏的對外貿出口。一位不願具名的義烏外貿企業相關人士表示，「但願疫情能盡快控制住，不然下半年的業務就難了」。

另新疆疫情也處於上升階段，截至10日24時，新疆確診0例，但無症狀感染者達916例，其中，伊犁州伊寧市689例，烏魯木齊市91例。新疆烏魯木齊市宣布自10日8時起，天山區等六區實行臨時性靜態管理措施，時間暫定5天。全體居民非必要一律不外出。

另西藏10日新增本土確診2例、無症狀感染者66例。健康時報報導，拉薩市本輪疫情感染毒株確認為Omicron BA.2.76，是中國首次報告BA.2.76變異株。

自由亞洲電台報導，西藏日喀則已進入「靜默封控」，有酒店業者證實，當地「不能進、不能出」，已形同封城。拉薩宗教聖地大昭寺、布達拉宮等景點都已關閉，藏人半夜排隊買糌粑，準備出逃，他們表示「不是怕病毒，是怕被封城」。有當地人士懷疑，此次封控與中共20大前維穩有關，但無法證實。