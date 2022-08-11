海南疫情緊急 19省萬名醫護馳援 急建第二艙

為應對疫情，海南三亞將保利C+國際博覽中心改建為第二方艙醫院，可容納床位2000張。圖為工人在第二方艙趕工。(新華社)

中國各地本土新冠疫情 自8月以來已波及25省，其中海南疫情未歇，三亞市更處於高位進展期，三亞及海口等多城採取「靜態管理」。國務院 聯防聯控機制已從全國19個省份調派1萬餘名醫護人員進駐海南，並派兩支國家緊急醫學救援隊接管當地方艙醫院，三亞官方也急建第二方艙醫院，拚12日前實現社會面清零目標。

國家衛健委發言人米鋒昨天在新聞發布會上表示，近期周邊國家疫情快速反彈，中國外防輸入壓力持續增大，8月以來中國共有9個省份累計報告本土感染超過百例，其中海南省超過2000例。海南三亞疫情仍處於高位進展期。國務院聯防聯控機制綜合組已向相關省份派出工作組，正指導地方精準高效處置疫情。

國家衛健委醫政醫管局監察專員郭燕紅表示，目前已加大對海南的支持，除從全國19個省市調派1萬餘名醫療衛生人員支援海南，另調派近8000名核酸檢測 人員、採樣人員和檢測設備，將核酸檢測能力提升至200餘萬管/日；調派2000餘名醫務人員，整建制派出2支國家緊急醫學救援隊，接管當地方艙醫院；此外，還派出近300名流調與監督人員支援防控工作。

海南疫情快速升溫，當地官方聲稱12日前實現社會面清零，其中疫情最緊張的三亞市，10日新增480例本土確診病例及774例無症狀感染者，三亞自1日至10日已累計本土確診1690例、無症狀感染者1504例。當地繼啟用第一方艙醫院後，又火速建設第二方艙醫院，力拚11日前建成，可提供2000張床位。

此外，三亞及海口等多城已採取「靜態管理」，中央社報導稱是「變相封城」，當地航班停飛，導致大批遊客被困，部分地區已開始分批送回滯留遊客。

法廣報導引述一名自稱被困在海南的法國遊客Julien稱，官方不允許他們出去。即便是在旅館必須戴上口罩；當地連續進行7天的核酸檢測，都是陰性就有希望回北京，「但沒有人能達到這個目標」；他並稱被困的人還有很多。