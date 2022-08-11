敢言惹的禍？丁香園系反海南西藏封城微博遭禁

「丁香園」旗下系列微博帳號全遭禁言，圖為丁香醫生帳號。(微博截圖)

以批連花清瘟「成名」、中國醫學 科普的丁香園系列的5個微博 帳號近日全遭禁言，丁香醫生敢言且有理有據的向大眾科普醫學常識，不少網民為其遭到禁言感到不平。一名丁香園工作人員稱，公司部分社交媒體帳號因平台要求，做臨時調整被禁封30天，但詳情不是很清楚，外界猜測其被禁言原因可能跟相關帳號曾公開批評中共總書記習近平所提出的「動態清零」政策，以及不贊成對海南西藏嚴苛封控有關。

綜合媒體報導，常年進行醫學科普的「丁香園」、「丁香醫生」、「丁香媽媽」、「丁香生活研究所」、「丁香園用藥助手」等5個丁香園系列微博帳號突然全部遭禁言。這5個微博帳號都被打上「因違反相關法律法規，該用戶目前處於禁言狀態」，而其微信 公眾號平台昨天開始也未發布新內容。

丁香園系此次遭到禁言，被認為與其敢言，且有別於中醫的觀點進行科普，受到中國愛國群體與中醫粉群體不滿有關，指責其「抹黑中醫」、「搞西方文化輸出」、「給外國藥做宣傳」。

丁香園此前曾對受到中國防疫專家與官媒大力吹捧的「連花清瘟」提出質疑。今年4月上海封城之際，以嶺藥業陸續透過中國紅十字會捐贈總價值人民幣6000萬元（約892萬美元）的連花清瘟給上海。「丁香醫生」當時就發文指，不應向健康的群眾發放連花清瘟，因其不能預防新型冠狀病毒，且可能有副作用，並引述研究指出連花清瘟至少含有61種化合物，成分極其複雜。

此前，丁香醫生曾於2018年12月發表「百億保健帝國權健，和它陰影下的中國家庭」，此文引發熱烈討論，並成為市值百億的權健公司崩塌的導火索；事件也讓丁香醫生聲名鵲起。今年4月17日，丁香醫生刊文「不要吃連花清瘟預防新冠」， 文章刊發後，曾導致連花清瘟的生產廠商以嶺藥業的股價出現跌停。

丁香醫生、丁香媽媽、丁香園等均是杭州聯科美訊生物醫藥技術有限公司旗下自媒體品牌，丁香園創始人、董事長為李天天。據丁香園官網，丁香園是一家數字醫療健康科技企業，成立於2000年，至今已獲得多輪融資，投資方包括順為資本、騰訊、高瓴資本、DCM中國等。截至2018年，丁香醫生新媒體矩陣粉絲突破3000萬。

這已非中國網路第一次針對醫學類、科學類博主進行打壓。2021年有名的科普類自媒體「回形針」和「大象公會」的網路平台帳號就遭到封號。