我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

柏克萊加大今年新生3年來最少 僅1萬4600人

FBI突搜前總統家 司法部扛風險 川普也好不到哪去

敢言惹的禍？丁香園系反海南西藏封城微博遭禁

中國新聞組／北京11日電
「丁香園」旗下系列微博帳號全遭禁言，圖為丁香醫生帳號。(微博截圖)
「丁香園」旗下系列微博帳號全遭禁言，圖為丁香醫生帳號。(微博截圖)

以批連花清瘟「成名」、中國醫學科普的丁香園系列的5個微博帳號近日全遭禁言，丁香醫生敢言且有理有據的向大眾科普醫學常識，不少網民為其遭到禁言感到不平。一名丁香園工作人員稱，公司部分社交媒體帳號因平台要求，做臨時調整被禁封30天，但詳情不是很清楚，外界猜測其被禁言原因可能跟相關帳號曾公開批評中共總書記習近平所提出的「動態清零」政策，以及不贊成對海南西藏嚴苛封控有關。

綜合媒體報導，常年進行醫學科普的「丁香園」、「丁香醫生」、「丁香媽媽」、「丁香生活研究所」、「丁香園用藥助手」等5個丁香園系列微博帳號突然全部遭禁言。這5個微博帳號都被打上「因違反相關法律法規，該用戶目前處於禁言狀態」，而其微信公眾號平台昨天開始也未發布新內容。

丁香園系此次遭到禁言，被認為與其敢言，且有別於中醫的觀點進行科普，受到中國愛國群體與中醫粉群體不滿有關，指責其「抹黑中醫」、「搞西方文化輸出」、「給外國藥做宣傳」。

丁香園此前曾對受到中國防疫專家與官媒大力吹捧的「連花清瘟」提出質疑。今年4月上海封城之際，以嶺藥業陸續透過中國紅十字會捐贈總價值人民幣6000萬元（約892萬美元）的連花清瘟給上海。「丁香醫生」當時就發文指，不應向健康的群眾發放連花清瘟，因其不能預防新型冠狀病毒，且可能有副作用，並引述研究指出連花清瘟至少含有61種化合物，成分極其複雜。

此前，丁香醫生曾於2018年12月發表「百億保健帝國權健，和它陰影下的中國家庭」，此文引發熱烈討論，並成為市值百億的權健公司崩塌的導火索；事件也讓丁香醫生聲名鵲起。今年4月17日，丁香醫生刊文「不要吃連花清瘟預防新冠」， 文章刊發後，曾導致連花清瘟的生產廠商以嶺藥業的股價出現跌停。

丁香醫生、丁香媽媽、丁香園等均是杭州聯科美訊生物醫藥技術有限公司旗下自媒體品牌，丁香園創始人、董事長為李天天。據丁香園官網，丁香園是一家數字醫療健康科技企業，成立於2000年，至今已獲得多輪融資，投資方包括順為資本、騰訊、高瓴資本、DCM中國等。截至2018年，丁香醫生新媒體矩陣粉絲突破3000萬。

這已非中國網路第一次針對醫學類、科學類博主進行打壓。2021年有名的科普類自媒體「回形針」和「大象公會」的網路平台帳號就遭到封號。

醫學 微博 微信

上一則

浙江義烏突全域靜默 「不能進、不能出」 藏人半夜逃

下一則

薩德管控、晶片供應 中韓外長達共識 學者：韓無意加入排華「小圈子」

延伸閱讀

林志穎上線微博？ 經紀人不多談：謝謝關心

林志穎上線微博？ 經紀人不多談：謝謝關心
疫情升溫 西藏阿里地區11日起靜態管理

疫情升溫 西藏阿里地區11日起靜態管理
搞科普也不行？中國醫學類博主「丁香園系」遭禁言

搞科普也不行？中國醫學類博主「丁香園系」遭禁言
西藏戰疫建方艙、關布達拉宮 區域性全員核酸

西藏戰疫建方艙、關布達拉宮 區域性全員核酸

熱門新聞

(取自央視)

解放軍軍演首日 東部戰區：導彈全部命中目標

2022-08-04 03:20
中國外交部發言人華春瑩（左圖）、俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（右圖）。（路透、美聯社）

華春瑩被圍剿 俄外交部女發言人「雪中送炭」喊加油

2022-08-08 21:14
瑯琊病毒在山東、河南已經發現35例感染個案。（美聯社）

中國爆新病毒「瑯琊」山東、河南已35個案 由動物傳人

2022-08-07 03:40
中國外交部5日傍晚宣布對裴洛西訪台採取對美反制措施。（圖／取自大陸外交部官網）

中國外交部升級對美國反制措施：取消與暫停八項合作

2022-08-05 09:36
解放軍遠程火箭炮近年技術有所突破，提高射程與精度，圖為解放軍4日對台灣周邊進行的遠火射擊。（圖／取自「東部戰區」微信公眾號）

專家：遠程火箭彈技術大突破 對台不需用「東風」

2022-08-06 11:18
解放軍東部戰區公布抵近台灣演訓的照片，圖中的白色尖塔，中媒稱經證實是花蓮和平電廠煙囟，直線距離僅11.78公里，左側為共軍南京艦上的士兵持望遠鏡瞭望。（新華社）

解放軍南京艦「打卡」距台花蓮和平電廠僅11.78公里

2022-08-06 22:00

超人氣

更多 >
她渡假被搭訕 得知真相後尷尬婉拒 男卻說：我收了錢…

她渡假被搭訕 得知真相後尷尬婉拒 男卻說：我收了錢…
一元店這10項商品 花再少錢都不值得

一元店這10項商品 花再少錢都不值得
腦癌華女全家陷絕境「數度想輕生」 一篇報導絕處逢生

腦癌華女全家陷絕境「數度想輕生」 一篇報導絕處逢生
曼哈頓堵車費細節出爐：最低9元 最高要收23元

曼哈頓堵車費細節出爐：最低9元 最高要收23元
台海局勢緊張 路透：拜登政府重新思考調整關稅問題

台海局勢緊張 路透：拜登政府重新思考調整關稅問題