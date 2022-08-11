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女大生放羊把自己也放丟 網友笑：等牠吃飽帶妳回家

中國新聞組／即時報導
為了看顧這隻羊，女大學生把自己也「放丟」了。(取材自瀟湘晨報)
為了看顧這隻羊，女大學生把自己也「放丟」了。(取材自瀟湘晨報)

內蒙古包頭一名女大學生近期因為暑假幫爸爸放羊，結果把自己和羊一塊放丟了，視頻一上網就掀起熱烈討論，網友們調侃：「等牠吃飽就會帶妳回家了。」

瀟湘晨報報導，視頻中的女大生說，這隻羊懷孕了，去趕牠的時候與父親和羊群走失了，因此調侃自己「十年搞笑無人聞，一朝丟羊天下知」。

影片中可以看到，這頭羊低頭在草地上不停吃草，周圍沒有其他羊群，女生環顧四周都沒有看到一起出門放羊的爸爸。女大生表示，自己在暑假期間幫爸爸放羊，結果有一隻羊不跟群，爸爸要她去把這隻羊趕回來，沒想到牠一直在原地吃草，怎麼也趕不走，「我怕牠丟了，就在那裡陪著，結果一抬頭，爸爸和其他羊已經走遠了」，這才知道她和這隻小羊一起丟了。

隨後過了大概半個多小時，女大生的爸爸才回頭找到他們。

據報導，這個影片迅速在網上走紅，引發一眾網友調侃。「女主：畢業以後我就放羊，就放一頭，多了我也數不過來，羊吃草，我在旁邊睡覺，羊丟了，我也就丟了」。

還有網友表示：「看我幹嘛，我吃飽就回去了，別盯著我，草都不香了。」不少網友還調侃：「爸爸：這麼多羊，要不是發現妳丟了，我都不知道少了一隻羊。」

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