防疫情外溢 有條件撤離 海南遊客分批返鄉

首批125名滯留三亞的遊客，搭乘飛機前往西安。（新華社）

海南疫情 嚴峻，目前仍有大批旅客滯留。由於過多旅客造成當地食宿緊張，當局9日起協助旅客分批離島，截至9日晚已有四批遊客分別搭機返回西安、成都、上海。但也有住在民宿 的旅客，因為餐飲問題發愁，也收不到政策傳達等，感覺自己被「遺忘了」。

來源：youtube

衛健委通報，海南9日新增285例本土病例，無症狀感染者285例。本輪疫情疫人數已過2千人。

由於海南疫情仍在快速發展上升期，多個城市採取靜態管理，規模近乎封島。截至6日，三亞經營性酒店在店過夜人數5.89萬人，其中滯留在三亞星級酒店的遊客2.5萬人。

海南省委書記沈曉明8日主持召開省委應對疫情會議，強調海南防控形勢複雜嚴峻。要求克服一切困難，在8月12日前實現社會面清零。

9日開始，三亞各部門有序組織符合防疫 要求的滯留遊客分類分批陸續離開。目前已經有西安、成都、上海3地共406名遊客返鄉，第4批145名遊客也乘南航航班返回上海。

在安排滯留旅客離開方面，自9日起分類分批安排返程：對無疫情的市縣，旅客所在旅行團或入住酒店近七天內沒有陽性者；或近三天內未出現臨床症狀的散客，可憑48小時兩次核酸陰性證明返程。低風險區旅客，則可憑72小時3次核酸陰性證明返程。

在自願基礎上，優先安排具有醫療需要、老年人、兒童、孕婦等特殊人群及其陪護人員返程。

網易旅遊報導，來自上海的陳女士在三亞靜態管理後，入住了位於海棠灣的一家酒店式公寓。她的續住價格是180元/間夜。

民宿內沒有餐廳，不提供一日三餐，周邊的餐館、外賣目前也全部是停業狀態。

兩個月前，陳女士剛剛經歷了上海的封控，因此她在7日及時囤到了一些泡麵和自熱鍋，目前和朋友就靠這些速食生活。她也加入了民宿所在的物業群搶購蔬菜包，但民宿並未提供廚具，就算買到了也沒用。

陳女士說，目前大酒店都開始統計遊客信息，也陸續接獲政府通知。但她所在的民宿目前尚未接到任何通知，讓她感覺很慌。