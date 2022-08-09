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13口之家滯7天得花18萬？ 嚴打疫情財 海南禁哄物價

中國新聞組／北京9日電
海南三亞民眾在雨中排隊做核酸。（Getty Images）
海南三亞民眾在雨中排隊做核酸。（Getty Images）

海南疫情續升溫，衛健委通報8日新增300例本土病例，171例無症狀感染者。本輪疫情累計已近2000例，造成8萬遊客滯留。網傳酒店「層層套路」漲價，13口之家若滯當地7天將花18萬(人民幣，約2.66萬美元)引發關注。當地政府嚴打哄抬物價，查酒店是否藉此「發疫情財」。

海南疫情工作領導小組8日指出，當前疫情仍處在上升發展期，防控形勢複雜嚴峻，省內已10個市縣靜默管理。省委、省政府決定向全省發出決戰疫情的總動員和衝鋒令，要求8月12日前實現社會面清零。並壓實防止疫情外溢的政治責任，嚴格管控人員流動。

對於網上關注的「一家13口滯留三亞7天將花18萬」消息，起因是滯留三亞的許峰(化名)一家人，他們居住在三亞文華東方酒店，13口人入住了5間房，每晚房價為5000元。

旅客滯留三亞後，酒店同意按照政府規定以此前預訂價格的半價收費續住，即每間房每晚2500元，但這筆費用對13口人的許峰一家人來說，也是一大筆費用。

許峰算了一下，滯留期間13口人每天的食宿費就高達2萬6500元。按照三亞市目前最新的防疫政策，滯留7天，就意味著一家人的費用高達18萬餘元。

消息曝光後，當事人澄清「每頓飯700元一人的標準」是誤解。酒店裡有不同的餐廳，住客可以選擇不同的標準。 

雖是如此，但網上還是陸續傳出有遊客遇到酒店坐地起價引來的困擾。有部分滯留遊客反映，自己遭遇了酒店的「重重套路」，有的酒店按照門店價格打半價，有的酒店價格漲超4倍。

暑期正值三亞旅遊旺季，酒店價格本就不低。套路之下的所謂「半價優惠」，實際上也加重了滯留遊客的負擔。

對此，海南疫情防控指揮部7日通報，針對網上遊客反映三亞個別酒店不按相關措施執行，有先提價再打折的情況，相關部門已派出專人赴現場處置。如果確實發生多收房款的情況，一定要退回。

官方並發布疫情防控期間市場價格行為提醒告誡書。告誡書提到，經營者捏造、散布漲價信息，哄抬價格，推動商品價格過快、過高上漲的，市場監管部門將責令改正，沒收違法所得，並處違法所得5倍以下的罰款。

截至8日12時，國務院聯防聯控機制綜合組海南工作組共85人到達海南開展指導工作。已有來自全國18個省市的8586人趕來支援海南。

海南三亞疫情升溫，當地政府嚴打哄抬物價，做好9省區聯動保供。（新華社）
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