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三亞封城 滯留遊客：沒封台灣島封了海南島

中國新聞組／北京8日電
三亞鳳凰機場滯留的遊客。（取材自瀟湘晨報）
三亞鳳凰機場滯留的遊客。（取材自瀟湘晨報）

海南這一波新冠疫情，7天已累計1140例本土病例，除三亞市外，昨天又有儋州市、萬寧市和瓊海市宣布「靜態管理」；目前三亞機場已經斷航，海口機場航班大減，海南幾近封島，8萬多名遊客就地被困，更有遊客聞訊趁夜逃離飯店趕往機場登機後，卻被迫下飛機返城隔離，有遊客戲稱，真是「沒封台灣島，反倒封了海南島」，不過有網友幸災樂禍，覺得去三亞都是有錢人，「不必同情」。

來源：YouTube

衛健委通報，海南7日新增259本土病例、245例無症狀感染者。

海南居民在海口市龍華區萬象城採樣點進行核酸檢測。(新華社)
海南居民在海口市龍華區萬象城採樣點進行核酸檢測。(新華社)

綜合媒體報導，為控制疫情，三亞全市6日起以「臨時性全域靜態管理」為名實施封城，限制人員流動，暫停城市公共交通，三亞機場更取消所有進出航班。逃出飯店飛離三亞未果而返回的大批遊客，卻被大部分飯店拒絕，有些飯店及無照民宿則坐地加價，一度喊出每晚3000元（人民幣，下同，約444美元）天價，讓這些旅客面臨無處可居的窘境。而留在飯店未離開的遊客若因滯留辦理續住，同樣面臨被坐地加價的窘況。

報導指出，住在三亞知名的度假酒店文華東方酒店的許先生，一家13口人沒想到在準備離開的當天被「留」了下來。酒店每間房每晚的房費為5000元，13口人入住5間房，酒店雖然給予半價收費續住，每間房每晚2500元，但這筆費用對13口人的許峰一家人來說，也是一大筆費用。加上午餐和晚餐都要自費在酒店用餐，每頓大人1人700元，吃一頓至少要7000元，「遠遠超出預算了」。

據報導，劉小姐一家人和10個月大的寶寶也被滯留，最後留宿在民宿，但民宿不適用半價續住，除了住外，劉小姐也煩惱吃的問題，「我兒子已經沒有奶粉和紙尿褲了，今天晚上所有的超市，包括在外賣（平台）上搜到的都已經歇業了。」

海南省省長、省新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作指揮部總指揮馮飛6日傍晚在記者會上表示，三亞要做好打大仗的思想準備、人員準備、能力準備，加強方艙醫院建設和物資儲備，備足隔離場所，提升集中隔離管控能力。

不過，面對大批三亞滯留遊客抱怨，網路上這兩天卻出現幸災樂禍的聲音，一些中國網友甚至說出「不用同情他們，去三亞的哪有窮人」、「支持疫情防控，不要理會那些想作死的耗材」等言語。有另一部分網友直指，這些冷嘲熱諷的人，露出的是「自己猙獰的臉，冷漠的心，以及扭曲的魂」。

由廣東省援海南三亞核酸檢測隊負責搭建的氣膜核酸檢測實驗室通過驗收。這是搭建完畢的...
由廣東省援海南三亞核酸檢測隊負責搭建的氣膜核酸檢測實驗室通過驗收。這是搭建完畢的氣膜核酸檢測實驗室。(新華社)

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