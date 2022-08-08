三亞封城 滯留遊客：沒封台灣島封了海南島

三亞鳳凰機場滯留的遊客。（取材自瀟湘晨報）

海南這一波新冠疫情 ，7天已累計1140例本土病例，除三亞市外，昨天又有儋州市、萬寧市和瓊海市宣布「靜態管理」；目前三亞機場 已經斷航，海口機場航班大減，海南幾近封島，8萬多名遊客就地被困，更有遊客聞訊趁夜逃離飯店趕往機場登機後，卻被迫下飛機返城隔離，有遊客戲稱，真是「沒封台灣島，反倒封了海南島」，不過有網友幸災樂禍，覺得去三亞都是有錢人，「不必同情」。

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衛健委通報，海南7日新增259本土病例、245例無症狀感染者。

海南居民在海口市龍華區萬象城採樣點進行核酸檢測。(新華社)

綜合媒體報導，為控制疫情，三亞全市6日起以「臨時性全域靜態管理」為名實施封城，限制人員流動，暫停城市公共交通，三亞機場更取消所有進出航班。逃出飯店飛離三亞未果而返回的大批遊客，卻被大部分飯店拒絕，有些飯店及無照民宿 則坐地加價，一度喊出每晚3000元（人民幣，下同，約444美元）天價，讓這些旅客面臨無處可居的窘境。而留在飯店未離開的遊客若因滯留辦理續住，同樣面臨被坐地加價的窘況。

報導指出，住在三亞知名的度假酒店文華東方酒店的許先生，一家13口人沒想到在準備離開的當天被「留」了下來。酒店每間房每晚的房費為5000元，13口人入住5間房，酒店雖然給予半價收費續住，每間房每晚2500元，但這筆費用對13口人的許峰一家人來說，也是一大筆費用。加上午餐和晚餐都要自費在酒店用餐，每頓大人1人700元，吃一頓至少要7000元，「遠遠超出預算了」。

據報導，劉小姐一家人和10個月大的寶寶也被滯留，最後留宿在民宿，但民宿不適用半價續住，除了住外，劉小姐也煩惱吃的問題，「我兒子已經沒有奶粉和紙尿褲了，今天晚上所有的超市，包括在外賣（平台）上搜到的都已經歇業了。」

海南省省長、省新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作指揮部總指揮馮飛6日傍晚在記者會上表示，三亞要做好打大仗的思想準備、人員準備、能力準備，加強方艙醫院建設和物資儲備，備足隔離場所，提升集中隔離管控能力。

不過，面對大批三亞滯留遊客抱怨，網路上這兩天卻出現幸災樂禍的聲音，一些中國網友甚至說出「不用同情他們，去三亞的哪有窮人」、「支持疫情防控，不要理會那些想作死的耗材」等言語。有另一部分網友直指，這些冷嘲熱諷的人，露出的是「自己猙獰的臉，冷漠的心，以及扭曲的魂」。