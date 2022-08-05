「裴洛西訪台就捐90%家產」 陳光標賭輸刪文

陳光標賭裴洛西不會訪台，如果訪台，願意第一時間捐出90%家產給國防。裴洛西訪台後，陳光標第一時間刪微博。(取材自推特)

號稱「中國首善」的中國大陸企業家陳光標，在美國眾議院議長裴洛西 （前譯波洛西 ）訪台前曾在微博 發文稱，他認為裴洛西不會到台灣，「如果去訪台了，標哥願意第一時間捐出90%家產給國防」。如今裴洛西成功訪台，網民找「標哥」兌現承諾，卻發現他已疑似刪除這篇文章，網民因此灌爆留言區諷「不認帳了？說話不算數！甚至不是中國男人！」。

陳光標的身家外傳一度高達數十億元人民幣，據傳他從1998年30歲時開始投入慈善事業，截至2010年10月累計捐款及物資約14億元人民幣。2008年汶川大地震後因出錢出力救災，被時任國務院總理的溫家寶稱讚是「有良知、有感情、心繫災區的企業家」，隨後並獲得「中國首善」稱號。

綜合報導，陳光標在裴洛西訪台前曾在微博發文指出，美國白宮和裴洛西都沒有宣稱訪台，反而是一家英國媒體先曝光，他據此推測裴洛西訪台消息只是要測試大陸的反應而已，「請網友放心波洛西不會去台的，私下也不會去。」他更承諾若裴洛西在台灣落地，他願意捐出九成家產做國防。

不料裴洛西真的成功訪台，網民回頭找陳光標兌現「捐財產」支票，卻發現陳光標發的這篇文章疑似被刪除，大批網民湧入陳光標的微博留言區留言：「標哥大氣，身價縮水90％」，「標哥是負資產，刪除那條微博是不想給國家增加負擔」，「感覺你不上春晚演小品都對不起你那百分之90的家產」，「不知道身價多少？90%能上萬不？」，並諷「說話不算數！甚至不是中國男人！」，「吹爆了還賴帳，是不是男人？」。

另據網易報導，因為裴洛西訪台，網民們又見證了一波打賭加發誓新的熱鬧大戲。最早在網民面前打賭的是網路名人周小平，他的賭注是裴洛西若成功訪台就倒立直播喝麥片。有網民跟進，賭注是送房子和5萬美元。如今裴洛西訪台了，網民們也盯著這幾個人兌現承諾。但目前沒有一個完成。

報導指出，網民稱，所謂入戲太深的後果也不過如此，「這下好了，怎麼也下不來台了」，「這就是發誓一時爽，現在就真的要成為笑柄了」。