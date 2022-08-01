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2年前扮老師暴紅 15歲網紅男孩「鍾美美」考取重點中學

中國新聞組／北京1日電
鍾宇以模仿老師出名。(取材自上游新聞)
鍾宇以模仿老師出名。(取材自上游新聞)

網名「鍾美美」的初中生鍾宇升2年前因模仿老師火遍全網，今年中考後被哈爾濱市第三中學國際部錄取；同時，他還客串了正在熱映的電影「人生大事」，圓了一回演員夢。

來源：YouTube

上游新聞報導，被網友稱為模仿鬼才，兩年前，鍾宇升走紅時還是13歲的初中生，他曾表示哈三中是最大的目標。哈三中全稱哈爾濱市第三中學校，是黑龍江省級重點中學。

中考前三個月，鍾宇升從寶泉嶺轉學來到哈爾濱市衝刺備考。剛轉學時，鍾宇升就參加了哈爾濱市第一次模擬考試，總分不到300分，這個成績並不理想。此後每次考試，他的分數都逐步提升，最終在中考時順利被哈三中國際部錄取。鍾宇升幽默地自我評價：「我進步真的很大。」

此外，鍾宇升表示，「演戲還挺過癮的，沒演夠。」走紅兩年，對於熱度的自然消退，鍾宇升認為這是正常的，不會一直都有很高的流量。鍾宇升表示，自己依舊熱愛表演，但第一身分是學生，將把學業放在首位，希望未來能把演戲當成副業。

近期，正在熱映的電影「人生大事」上映，不少觀眾在觀看影片時，發現鍾宇昇在影片中客串出現，「鍾美美」再次進入大眾視野。對於客串影片的經歷，鍾宇升表示，「雖然客串的是小角色，但是我覺得演得還可以。」

2020年6月，鍾宇升接受採訪時曾說要做演員，想考北京電影學院，兩年後他的想法發生了轉變。「還是要在學習的基礎上工作，未來我想把演戲當成一個副業，因為我什麼都想去學。」鍾宇昇說。

高中學業將更加繁忙，鍾宇升表示，會堅持在網上更新視頻，「我會利用平常課餘時間、假期來拍更多的作品，不會拿老的東西來糊弄大家。」

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