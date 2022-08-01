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中國延安艦具戰鬥力 南海展實彈演習

記者陳言喬／綜合報導
解放軍萬噸「大驅」延安艦進行副砲射擊。（取材自央視軍事）
解放軍萬噸「大驅」延安艦進行副砲射擊。（取材自央視軍事）

美眾議長波洛西訪台「待定」，解放軍近日在多個海域進行軍事演習。當中引人注目的是新近列裝萬噸導彈驅逐艦（大驅）延安艦，央視軍事報導稱，延安艦已快速形成戰鬥力。

來源：YouTube

央視軍事報導，最近南海某海域，「萬噸大驅」延安艦和054A的護衛艦咸寧艦組成艦艇訓練編隊，展開多課目實戰化訓練，實際檢驗武器裝備效能，提高艦員綜合作戰能力，加速新質戰鬥力生成。

報導稱，延安艦，舷號106，是055型號驅逐艦的6號艦。前五艘艦分別為南昌艦（舷號101）、拉薩艦（舷號102）、鞍山艦（舷號103）、無錫艦（舷號104）和大連艦（舷號105）。其中，南昌、拉薩、鞍山、無錫四艦隸屬於北海艦隊，大連艦和延安艦屬於南海艦隊。

報導稱，畫面中延安艦分別使用主砲和副砲實彈射擊，意味著這艘055大驅（大型驅逐艦）的六號艦已經快速形成戰鬥力。

公開資料顯示，中製055型萬噸「大驅」是目前中共海軍最強戰艦，裝備有新型防空、反導、反艦、反潛武器，具有較強防空反導和對海打擊能力，是海軍實現戰略轉型發展的標誌性戰艦。

央視報導，除了南海「延安艦」的演習。東部戰區海軍某護衛艦支隊襄陽艦、宜春艦近日也組成艦艇編隊赴東海某海域開展實兵實彈訓練，檢驗各級指揮員指揮技能和火力精準打擊能力，提升艦艇編隊遠海作戰能力。兩艦艦長並總評此次訓練的成效，指官兵在高強度訓練中密切協同，整體備戰水準得到有效提升。

解放軍萬噸「大驅」延安艦赴南海進行主砲射擊演練。（取材自央視軍事）
解放軍萬噸「大驅」延安艦赴南海進行主砲射擊演練。（取材自央視軍事）

波洛西 解放軍 中共

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