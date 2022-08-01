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建軍節 習近平：不允分裂領土、軍隊要聚焦備戰打仗

記者賴錦宏／綜合報導
慶祝中國人民解放軍建軍95周年。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平和李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正、王岐山等黨和國家領導人7月31日出席招待會。（新華社）
慶祝中國人民解放軍建軍95周年。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平和李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正、王岐山等黨和國家領導人7月31日出席招待會。（新華社）

8月1日是中共解放軍建軍節，中國國家主席習近平表示，絕不搞侵略擴張，但有戰勝一切侵略的信心。絕不允許任何人、任何組織、任何政黨、在任何時候、以任何形式、把任何一塊中國領土從中國分裂出去。

來源：YouTube

8月1日出版的第15期官媒「求是」雜誌發表習近平文章「在慶祝中國人民解放軍建軍90周年大會上的講話」。

習近平在講話中指出，「歷史告訴我們，黨指揮槍是保持人民軍隊本質和宗旨的根本保障，這是我們黨在血與火的鬥爭中得出的顛撲不破的真理。有了中國共產黨，有了中國共產黨的堅強領導，人民軍隊前進就有方向、有力量。前進道路上，人民軍隊必須牢牢堅持黨對軍隊的絕對領導，把這一條當作人民軍隊永遠不能變的軍魂、永遠不能丟的命根子，任何時候任何情況下都以黨的旗幟為旗幟、以黨的方向為方向、以黨的意志為意志」。

他強調，推進強軍事業，必須毫不動搖堅持中共黨對軍隊的絕對領導，確保人民軍隊永遠跟黨走。必須堅持和發展黨的軍事指導理論，不斷開拓馬克思主義軍事理論和當代中國軍事實踐發展新境界；必須「始終聚焦備戰打仗，鍛造召之即來、來之能戰、戰之必勝的精兵勁旅」。

他並稱，必須堅持政治建軍、改革強軍、科技興軍、依法治軍，全面提高國防和軍隊現代化水平；必須深入推進軍民融合發展，構建軍民一體化的國家戰略體系和能力；必須堅持全心全意為人民服務的根本宗旨，始終做人民信賴、人民擁護、人民熱愛的子弟兵。

文章指出，中國始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者，中國軍隊始終是維護世界和平的堅定力量。中國軍隊將一如既往開展國際軍事交流合作，共同應對全球性安全挑戰，積極履行同中國國際地位相稱的責任和義務，為推動構建人類命運共同體積極貢獻力量。

據新華社報導，中華人民共和國國防部7月31日在人民大會堂舉行盛大招待會，熱烈慶祝中國人民解放軍建軍95周年。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平和李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正、王岐山等黨和國家領導人出席招待會。

中共總書記習近平。（新華社資料照片）
中共總書記習近平。（新華社資料照片）

習近平 解放軍 中共

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