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「自律挑戰」獎10萬？廣西男因1字破功又破財

中國新聞組／廣州30日電
規則寫明，送餐時間挑戰者回答一句則判定失敗。（取材自南國早報）
規則寫明，送餐時間挑戰者回答一句則判定失敗。（取材自南國早報）

廣西河池市的王姓男子6月在網上刷到一則「自律挑戰」視頻，挑戰成功可獲得獎金10萬元（人民幣，下同，約1.48萬美元）。他付了6500元報名參加，結果卻因為說了一個字而以失敗告終。

南國早報報導，王男到南寧與主辦方簽訂了「30天自律挑戰協議」。按規定，挑戰者不能使用任何電子產品。王男帶了四本書和換洗衣服進入挑戰房間，交了保證金與伙食費共6500元。

王男說，房間的窗簾禁閉，房間裡裝著攝像頭查看挑戰者的一舉一動，挑戰者不允許關閉、躲避燈光和監控設施。

挑戰到第七日時，送餐人員敲門提醒送餐，王男出於本能應了對方一聲「哦」。第八日晚，主辦方以王男與外界接觸為由，認定其挑戰失敗並沒收保證金。王男對此表示不滿，認為主辦方認定挑戰失敗的理由太過牽強。

主辦方建議王男加入該組織工作，若拉入新挑戰者，按1000元/人的人頭費作為提成。

「協議」上看到，主辦方羅列了多條匪夷所思的失敗理由，如送餐期間挑戰者回答一句則判定失敗；挑戰者打開窗簾視為失敗；主辦方可隨時設置挑戰者違規出局的障礙等。

搜索發現，主辦方的社交帳號已註銷，但還發現一個名為「毅力耐力大挑戰」的帳號，其視頻與此前賬號發布內容高度相似。

西鄉塘公安分局民警稱，這起事件未達立案標準，不構成案件。進一步維護個人權益可向法院提起民事訴訟。

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