國慶「休7上7」 網友罵：放個假還調休

假日景區人滿為患，不少人建議鼓勵錯峰出遊。（新華社）

在中國，今年中秋節9月10日至12日共放三天假，國慶節10月1日至7日放假調休，共七天放假，不過，連假結束後要周末要上班，也就是連上七天班，相關話題衝上熱搜，讓網友抱怨，「已經感覺到累了」、「還不如少休兩天，別調休」。

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綜合媒體報導，前不久人民日報客戶端發起「優化法定節假日時間分布格局，你有啥建議？」的互動，網友的意見集中在這幾個方面：適當延長春節假期（57%）、減少年中節日調休（17%）、重視重陽等傳統節日（13%）、增加暑期假日（9%）等。

不少人吐槽「挪用雙休日、拼湊小長假」的做法，不少專家學者強烈呼籲落實帶薪休假制度。再比如針對節假日「人從眾」式旅遊扎堆、旅遊體驗不佳，不少人建議鼓勵錯峰出遊。這些呼聲和建議，反映當前節假日時間分布格局上存在一些短板和不相適應的地方，解決這些問題，才能更好滿足人民群眾的需要，推動旅遊休閒向高質量發展邁進。

對於國慶日調休，網友怨聲載道，「別放了，不稀罕，小氣吧啦，放個假還調休，讓我正常過周末就行」、「為啥非得調休，又得連上兩周」、「能不能不要再調休了？安排全都亂了」、「為什麼要調休？該休息就休息，非要占星期六、日，調來上班，不科學，打亂人體日常生活和生物鐘」。