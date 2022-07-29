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國慶「休7上7」 網友罵：放個假還調休

中國新聞組／北京29日電
假日景區人滿為患，不少人建議鼓勵錯峰出遊。（新華社）
假日景區人滿為患，不少人建議鼓勵錯峰出遊。（新華社）

在中國，今年中秋節9月10日至12日共放三天假，國慶節10月1日至7日放假調休，共七天放假，不過，連假結束後要周末要上班，也就是連上七天班，相關話題衝上熱搜，讓網友抱怨，「已經感覺到累了」、「還不如少休兩天，別調休」。

來源：YouTube

綜合媒體報導，前不久人民日報客戶端發起「優化法定節假日時間分布格局，你有啥建議？」的互動，網友的意見集中在這幾個方面：適當延長春節假期（57%）、減少年中節日調休（17%）、重視重陽等傳統節日（13%）、增加暑期假日（9%）等。

不少人吐槽「挪用雙休日、拼湊小長假」的做法，不少專家學者強烈呼籲落實帶薪休假制度。再比如針對節假日「人從眾」式旅遊扎堆、旅遊體驗不佳，不少人建議鼓勵錯峰出遊。這些呼聲和建議，反映當前節假日時間分布格局上存在一些短板和不相適應的地方，解決這些問題，才能更好滿足人民群眾的需要，推動旅遊休閒向高質量發展邁進。

對於國慶日調休，網友怨聲載道，「別放了，不稀罕，小氣吧啦，放個假還調休，讓我正常過周末就行」、「為啥非得調休，又得連上兩周」、「能不能不要再調休了？安排全都亂了」、「為什麼要調休？該休息就休息，非要占星期六、日，調來上班，不科學，打亂人體日常生活和生物鐘」。

假日景區人滿為患，不少人建議鼓勵錯峰出遊。（新華社）
假日景區人滿為患，不少人建議鼓勵錯峰出遊。（新華社）
假日景區人滿為患，不少人建議鼓勵錯峰出遊。（新華社）
假日景區人滿為患，不少人建議鼓勵錯峰出遊。（新華社）
“國慶休7上7”引熱議，人民網評論稱，“人從眾”式旅遊扎堆體驗不佳，不少人建議鼓...
“國慶休7上7”引熱議，人民網評論稱，“人從眾”式旅遊扎堆體驗不佳，不少人建議鼓勵錯峰出遊。這些呼聲和建議，反映當前節假日時間分佈格局上應朝向推動旅遊休閒向高質量發展邁進。此為遊客在北京恭王府內旅遊。 中新社

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