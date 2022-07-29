感動中國的「二舅」暴紅 文案被爆抄襲同名文章

視頻「回村三天，二舅治好了我的精神內耗」在網上引發轟動。（視頻截圖）

近日在中國網路上暴紅的勵志人物「二舅」受到官民吹捧，成為中國農村堅毅生命力的代表。暴紅後緊接而來的是質疑，除了內容遭懷疑杜撰，另有指控稱影片文案抄襲一篇同名文章。

這部被中國網友稱為「二舅」的影片，全名為「回村三天，二舅治好了我的精神內耗」，25日首先被發布在中國影音平台嗶哩嗶哩（B站），之後被轉發到新浪微博 、微信 等社群 平台。24小時內在B站的點閱量就直逼2000萬次，在微博的討論數量更超過3億次。

這幾天中國官民無一不稱頌「二舅」堅毅，並將其視為勵志人物，百般推崇。然而，人紅是非多，隨著「二舅」走紅，不少對於這支影片的質疑也緊接而來。

根據紅星新聞報導，有網友指出「二舅」影片中的文案實際上是抄襲湖南省岳陽縣一名中學老師吳標華的文章，這篇文章的標題也是「二舅」，而且曾在2021年時被選入岳陽市高三語文模擬考的閱讀測驗題。針對這樣的猜疑，「二舅」影片的創作者「衣戈猜想」在報導中強調「不是改編的，也沒有看過這篇文章」、「每一個字都是真的。文案是他用了兩個晚上的時間寫出來的。」

報導指出，網友比對影片的文案與吳標華的文章後列出多點「相似之處」，包含創作契機是因回到家鄉時見到年邁的二舅、二舅是村裡有名的木匠，時常替村民解決許多問題、現在二舅已經不做木工。

封面新聞從多個權威部門獲悉，「二舅」真實存在，是河北省某村村民，肢體三級殘疾，已於2009年前後領到殘疾證。影片走紅後，「二舅」暫時搬離了原來居住的村莊。有村民稱，「二舅」和母親住在村子裡，性格開朗，「小的物件他都可以修理好」。